Ciuffino e la badante/portavoce dalla voce muta

Questa volta vi voglio raccontare la storia di una ascesa tutta aretina ambientata a palazzo Cavallo e di come si sperpera la pubblica pecunia.

Flop

Ordunque, era il 2015 quando Ciuffino, con una campagna elettorale tiratissima, porta alla vittoria il centrodestra aretino e conquista il Comune.

Al tempo, egli si accompagnava ad una giornalista locale nota, mentre negli impegni e uscite istituzionali, a due anni dall’elezione, il nostro inizia a mostrarsi in pubblico accompagnato da una signora che, alla bisogna, presenta come portavoce ma che, nella sostanza, fa funzioni di “badante”: lo accompagna, gli porta i documenti, il caffè, gli prende il cappotto, gli fa compagnia.

Nessuno, infatti, e mi confermano nessuno, ha mai sentito allora la voce della signora che rilascia dichiarazioni per conto di Ciuffino: eppure il portavoce questo dovrebbe fare! Flop 2

Poi arriva dall’America la signora Marjorie Layden, e la “badante” è sempre lì, anzi, in più occasioni la si vide “accudire” anche Marjorie che, nel frattempo ha conquistato il cuore di Ciuffino dando così inizio alla telenovela del matrimonio!

Iconica è diventata la scena della badante che aiuta a camminare l’infortunata futura first lady con in braccio l’immancabile cagnolino resasi protagonista di una rovinosa caduta sulla terrazza di Fraternita in piazza Grande.

Nel frattempo, iniziano a circolare voci sempre più insistenti, che l’americana non vede di buon occhio la badante!

Effettivamente qualcosa deve essere accaduto perché la badante/portavoce dalla voce muta la si vede sempre più frequentemente nelle uscite pubbliche accompagnare l’assessore prima e vice-sindaco ora, Tanti.

Flop 3

Finisce la legislatura e si torna alle elezioni.

Ciuffino rivince, nel frattempo si è sposato e vola fra l’Italia e l’America.

A qualche mese dalle elezioni ricompare di nuovo a palazzo Cavallo la badante/portavoce dalla voce muta.

Ma questa volta solo con un breve inizio di portavoce

(perché mai più vista a fianco del sindaco!)

difatti dal 2 agosto del 2021 la troviamo all’ufficio stampa del Comune che, nel frattempo, apprendiamo essere curato dall’agenzia Trefoloni e Associati.

Quindi, esternalizzato con un aggravio di costi per la collettività e speriamo che sia solo questo!

Flop 4

La storia si conclude con la nostra badante/portavoce dalla voce muta che ora sviaggia nelle uscite pubbliche a fianco del vicesindaco e, proprio l’altra sera le hanno viste giulive giulive accompagnate dall’assessore Casi, reduce dalle fatiche dello svuotamento del laghetto del parco Pertini, a ingozzarsi alla sagra del crostino di Pratantico.