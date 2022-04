La pigrizia del “Sindaco Sole” (foto)

By Il Burattino

Secoli fa, re regine e imperatori venivano trasportati sulle portantine, a schiena dei servitori, anche per spostarsi dal letto al bagno, praticamente non facevano un passo a piedi, spesso.

Il sindaco “Sole” Ghinelli, probabilmente ha letto la biografia di Luigi XIV e ha ben pensato di ispirarsi a tal modello.

Infatti l’auto del comune con tanto di autista, lo preleva sotto casa sua , in Piazza Grande, e lo porta in Comune.

Qualche centinaio di metri che il nostro Primo Cittadino potrebbe anche farsi a piedi, cercando di godere delle bellezze storiche di Arezzo, e anche inquinando meno.

Chissà che non lo faccia perché sarebbe costretto a sorbirsi incuria e degrado che persistono da anni sotto la sua amministrazione.

Arezzo Capitale della Cultura ? Angiolini curatore del bello? Forse “qualquadra non cosa”.

Nella carrellata di foto è evidente cosa è oggi il nostro Centro Storico; incuria, degrado, attività storiche chiuse, polistiroli puzzolenti con scritte a pennarello “Sushi all can you eat”.

Signor “l’État, c’est moi !”, invece di fare la star con l’auto blu, muova testa e gambe e guardi di persona in 200 metri di strada tutte le cose schifose da mettere a posto, e pensi che in tutto il resto di Arezzo è cento volte peggio.

Alla faccia della green economy !!!