Arrestati trafficanti di droga: avevano in auto oltre 1 kg di cocaina con il logo “Ferrari”

La Polizia Stradale di Arezzo ha intercettato e arrestato tre trafficanti di droga trovati in possesso di oltre 1 chilogrammo di cocaina.

Intorno alle 13 della scorsa domenica, una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle, nel corso di uno dei consueti controlli in autostrada, fermava una Fiat 600 con tre persone a bordo.

Un primo controllo sui documenti fa emergere che i tre, cittadini peruviani con precendenti per spaccio di droga, non erano in regola con le norme sul soggiorno in Italia, dove non avevano fissa dimora.

Ma c’è qualcos’altro che gli esperti poliziotti percpiscono, tanto da indurli a effettuare una perquisizione sulla vecchia utilitaria, con il risultato che, occultato tra i bagagli, scoprono un panetto di cellophane contenente oltre un chilo di cocaina, insieme a tutto l’occorrente necessario per il confezionamento delle singole dosi da spacciare sul mercato.

Singolare, poi, il packaging del panetto di cocaina: forse in onore del Gran Premio in corso in quel momento a Imola o forse per sviare semplici controlli visivi, la droga riportava il logo “Ferrari”, quasi da farla sembrare un gagdet della famosa casa automobilistica.

Anche questa volta, però, il trucchetto non è servito a confondere gli Agenti della Stradale, che hanno accompagnato i tre arrestati nel carcere di Sollicciano e sequestrato auto e droga.