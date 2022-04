Lucia Tanti: ammissione al Programma Fesr ai Comuni governati dalla stessa maggioranza di Regione Toscana

I progetti selezionati da Regione Toscana nella manifestazione di interesse per l’ammissione al Programma Fesr: la nota del vicesindaco Tanti

“Siamo molto dispiaciuti che Regione Toscana non abbia apprezzato la proposta progettuale del Comune di Arezzo sullo scalo merci collegata anche alla realizzazione della ‘new public library’, che invece è idea che trova un diffuso consenso, sia da parte di Ferrovie dello Stato che da parte della fondazione Cassa di Risparmio di Firenze -che colgo l’occasione per ringraziare nuovamente per il grande supporto che sta dando a tutto il territorio aretino-. La provincia di Arezzo esce molto ammaccata da questa selezione fiorentina, considerando che l’unico progetto che secondo Regione Toscana ha le carte in regola è quello del Comune di San Giovanni Valdarno – e faccio i complimenti al sindaco Valentina Vadi -, mentre restano mortificate le progettualità di Arezzo, Subbiano, Civitella, Capolona e Castiglion Fibocchi.

Avrei evitato volentieri di dare una lettura politica a questa selezione ma poiché giustamente l’opposizione chiede conto ho necessità di segnalare che di dieci progetti ammessi, nove sono riconducibili a Comuni governati dalla stessa maggioranza di Regione Toscana, come riportato in elenco. Sarà certamente un caso ma resta evidente che c’è una oggettiva prevalenza di Comuni di centro sinistra che sono stati selezionati per una percentuale che sfiora il cento per cento.

I bandi si vincono e si perdono, e il Comune di Arezzo ha una percentuale di successo complessivamente molto consistente; ciò che fa dispiacere invece è essere impossibilitati a partecipare come in questa occasione che vede quasi tutti i Comuni del territorio aretino inibiti nella opportunità di vedersi riconoscere risorse utili alle proprie comunità”.