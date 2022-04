By Gianni Micheli

Strano e diverso

non è niente male,

è un vestito estroverso,

è già carnevale,

è un cappello che brilla,

è un nuovo colore,

è una maglia che oscilla,

è una scarpa a motore.

Ogni giorno cambiare,

che bella scommessa!

Potersi svegliare

con una promessa:

l’impossibile e il sogno

vanno a braccetto

se non mi vergogno

d’alzarmi dal letto.

Quando arriva la noia

dove scappa la gioia?

Guarda dentro ai colori:

tornerà certo fuori!

Filastruzzi del Dott. Booksy, le filastrocche che infilano la testa nei libri per guardare cosa c’è dentro.

Possedere vestiti impossibili per fare cose impossibili? Confondere la noia con l’invenzione e la curiosità? Chiara Rapaccini racconta tutto questo con esilarante fantasia nel volume “I vestiti impossibili”, Salani Editore.

Consigliato ai primi lettori dai 5 anni in su.