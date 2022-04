Abuso di sostanze stupefacenti: una denuncia e tre segnalazioni alla Prefettura

I Carabinieri della stazione di Bucine hanno deferito all’autorità Giudiziaria un 30enne italiano, controllato nella tarda mattinata sulla Strada Provinciale Valdambra un veicolo con a bordo un uomo e una donna, l’atteggiamento assunto, di evidente nervosismo, induce i militari a sottoporli a una perquisizione personale e veicolare, che consente di rinvenire 4,9 grammi di marjuana, occultata all’ interno di una borsa presente nell’ abitacolo, di proprietà dell’uomo, che, invitato ad effettuare le analisi di laboratorio per capire se si era messo alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti si è però fermamente rifiutato, venendo conseguentemente deferito in stato di libertà per il reato previsto dal combinato disposto degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Inoltre, è stato segnalato quale consumatore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Arezzo, e sanzionato per guida senza patente, già revocata.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

I Carabinieri della Stazione di Castelfranco Piandiscò hanno segnalato quale consumatore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Arezzo una ragazza poco più che 20enne.

Il controllo è stato effettuato poco dopo le 3 del mattino, infatti, i Carabinieri del borgo arrampicato sulle pendici del Pratomagno hanno fermato, per un ordinario controllo, un’autovettura notata aggirarsi in una zona isolata di una frazione del paese.

Al suo interno vi erano 3 giovani, di cui 2 stranieri ed una giovane valdarnese.

Proprio quest’ultima, nel corso del controllo, è stata trovata in possesso di un involucro contente una dose di marijuana.

Conseguentemente, lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, e la giovane è stata segnalata quale consumatrice di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Arezzo.

Patente ritirata, infine, anche per un’altra giovane valdarnese, colta in fallo in occasione di un controllo su strada operato a Terranuova Bracciolini, ad opera dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno.

La ragazza è stata controllata, in compagnia di due amici, mentre, a bordo di un’utilitaria, nelle prime ore del pomeriggio sfrecciava sulla Strada Provinciale Poggilupi.

La celerità dell’andatura, soprattutto trovandosi in prossimità di un crocevia, ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere al controllo.

Constatato l’evidente nervosismo dei tre occupanti, i Carabinieri hanno quindi eseguito una perquisizione veicolare e personale, trovando la conducente in possesso di un piccolo quantitativo di hashish.

Per altro, per la giovane valdarnese non si trattava del primo episodio del genere. Inevitabile, a quel punto, il ritiro della patente e la segnalazione quale consumatore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Arezzo.