Il pericoloso inganno della Città del Natale

By Il Burattino

Come il Grinch, il sottoscritto odia le festività del Natale, opinione personale, non condivisa da molti, ma che mi permette una riflessione più distaccata.

Mentre l’Italia intera, sotto una pandemia in atto, annulla, rimanda, contiene l’assembramento, e non organizza eventi di massa, ad Arezzo che si fa ? Il contrario !!!!

Per ingrassare le tasche di 100 o 200 fortunati commercianti (i soliti), con l’agevolazione compiaciuta dell’amministrazione comunale, si fanno confluire centinaia di miglia di turisti in una porzione ristretta della città.

Dov’è la logica ? Non c’è.

Disagi, code, folle oceaniche che fanno casino, assembramenti pazzeschi.

I media esaltano “le code chilometriche in uscita da Arezzo per raggiungere l’autostrada”, come una vittoria magnifica. Ma stiamo scherzando ?

A gennaio ci ritroveremo, purtroppo, un picco di contagi, portati proprio da questi turisti, che non tutti e non sempre, girano “mascherati”.

In più, mentre le periferie muoiono, i negozi di via Madonna del Prato cadono come mosche, e i commercianti esterni al Centro stanno al buio, pochi eletti si fregano le mani, perché il denaro cade a fiumi nelle loro casse.

Che logica è ? Lobbismo, casta, privilegio, prebenda concessa ad una oligarchia che da decenni governa realmente la città, laddove il “guadrino” batte la politica.

Ma Arezzo non è fatta di 100 mila negozianti, bensì di tante categorie sociali, che siccome non “rendono”, vengono vessate.

Ne abbiamo già scritto, ma i disagi che tanti cittadini devono sopportare, in cambio non hanno alcun benefico e nemmeno remunerazione.

Invece di reinvestire le tasse di soggiorno in “promozione”, perché non agevolare i cittadini, destinando le somme ad abbassare tasse varie, sulla spazzatura, sui permessi ZTL, su altre spese vive ?

Un comune che sacrifica la città sull’altare di un oligarchia di pochi, e mette i turisti prima dei cittadini, non sa amministrare la “res publica”, sia chiaro.

A gennaio, mentre nelle sedi di categoria i “magnati” del commercio conteranno i soldi e brinderanno, nell’Arezzo reale, il Covid si sarà più diffuso, le periferie agonizzeranno sempre di più, il lavoro diminuirà e resteranno a terra festoni, stelline, e tonnellate di spazzatura.

Il turista satollo di festa sarà a casa sua, e noi stressati da due mesi di bagordi, di cui paghiamo solo i lati negativi.

Più che Città del Natale, Arezzo è la Città della Pazzia.