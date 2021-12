Abuso di parcheggio o abuso d’ufficio?

By Il Burattino

Via degli Albergotti, sulla destra venendo da via Cesalpino, a pochi passi da Piazza Grande c’è il parcheggio per i mezzi comunali; chiuso da un lucchetto, è adibito al ricovero dei veicoli utilizzati per i servizi pubblici del Comune.

Un parcheggio che è destinato UNICAMENTE a quei veicoli di uso comunale, e NON ad auto private di dipendenti o amministratori comunali.

Peccato che, in svariate occasioni, come segnalatoci, qualcuno, ci parcheggia spesso se non quotidianamente un’ AUTO PRIVATA ABUSIVAMENTE.

La legge parla chiaro, come si può leggere da sentenza di tribunale è vietato parcheggiare un mezzo privato in un parcheggio comunale adibito a sosta mezzi di pubblica utilità.

Ma il furbetto di turno, in barba alle regole e alle sentenze, imperterrito parcheggia impunito, un Range Rover, aprendo e chiudendo il cancello, forse in possesso di una copia delle chiavi, forse su azione di qualche dipendente comunale.

(Non ci risulta che il comune abbia un Range Rover in dotazione per servizi pubblici)

Mentre nel Centro Storico si tolgono spazi ai residenti, si modifica la viabilità con grande disagio, e fioccano le multe per i parcheggi, il furbetto elude tutto questo, piazzando in un ampio spazio protetto e sicuro la sua auto che da una nostra verifica risulterebbe anche essere sprovvista del permesso per la Ztl.

(Probabilmente entra ed esce in orari consentiti)

Ci auguriamo che il fatto venga sanzionato come di dovere civico e morale, nelle sedi più opportune.