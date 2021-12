Ruba una forma di pecorino al mercatino di Natale, denunciato

By Redazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Arezzo, nell’ambito dei quotidiani servizi disposti dal Comando Provinciale di Arezzo per evitare la consumazione di reati predatori, hanno denunciato un 38enne di nazionalità rumena per furto aggravato.

L’uomo è stato individuato quale responsabile di un furto avvenuto nella notte ad una bancarella di generi alimentari allestita in Piazza San Jacopo in questo periodo natalizio.

La visione delle immagini della video sorveglianza e la capacità investigativa dei militari operanti hanno permesso di identificare il responsabile del furto, in quanto ben conosciuto per aver commesso reiterati reati contro il patrimonio in questa provincia.

Appena giunta la segnalazione da parte dell’esercente, i militari operanti hanno visualizzato le telecamere, identificando l’uomo che aveva preventivamente tranciato le funi di fissaggio del telone plastificato posto a copertura dello stand espositivo.

I Carabinieri, quindi, si sono occupati prontamente di ricercarlo in ambito cittadino anche attraverso il coordinamento delle pattuglie impiegate in servizi preventivi in città da parte della Centrale Operativa, rintracciandolo dopo qualche ora.

I controlli proseguiranno quindi per tutto il periodo natalizio ed i riflettori rimangono puntati anche sul monitoraggio del rispetto delle norme anti contagio.