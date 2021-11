Il consigliere di Arezzo del M5s farà la fine di quello della Lombardia?

I fatti.

In Lombardia il consigliere regionale grillino Luigi Piccirillo è stato espulso dal Movimento 5 stelle perché aveva spostato l’ufficio fuori dal Pirellone per protestare contro il green pass. Una iniziativa sostenuta da tutto il gruppo regionale M5S aggiungendo in un duro comunicato: tali iniziative alimentano, nei confronti delle politiche di ripresa e contenimento della pandemia, quell’ambiguità in risposta alla quale il Movimento 5 Stelle coglie l’occasione per ribadire la propria assoluta distanza.

Anche ad Arezzo il consigliere comunale grillino Michele Menchetti, nel consiglio del 28 ottobre si è sistemato fuori Palazzo Cavallo con una sedia ed un computer perché contrario al green pass.

Domande: continua a rappresentare il movimento 5 stelle?

Che ne dicono i dirigenti regionali?

Lo sanno?