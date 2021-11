Team Jakini – Europeo e mondiale: i titoli di kickboxing in palio ad Arezzo

Le due cinture internazionali Etf saranno assegnate nella ventesima edizione de “Le stelle del ring”

L’evento, promosso dal Team Jakini, sarà domenica 28 novembre al palasport Estra “Mario d’Agata”

Il titolo mondiale e il titolo europeo di kickboxing saranno assegnati ad Arezzo in occasione de “Le stelle del ring”. L’evento è giunto alla ventesima edizione e, per celebrare questo traguardo, proporrà al palasport Estra “Mario d’Agata” una grande festa dedicata agli sport di combattimento che riunirà in città oltre quattrocento atleti da ogni zona d’Italia e che troverà il proprio cuore in una serie di incontri di spessore internazionale. “Le stelle del ring”, promosso dal Team Jakini con il patrocinio del Comune di Arezzo, è in programma domenica 28 novembre e proporrà un ricco programma di oltre duecento incontri che prenderanno il via alle 11.00 e che proseguiranno poi fino alle 22.00.

Il cuore dell’appuntamento sarà l’assegnazione del titolo mondiale Etf nella categoria 60kg di kickboxing, la spettacolare disciplina che combina le tecniche di calcio delle arti marziali ai pugni del pugilato.

Questo incontro vedrà salire sul ring Vaduva Pricop, atleta del Team Jakini reduce da un periodo di preparazione in Germania, che dopo quindici match vinti da professionista andrà a caccia della cintura iridata sfidando un forte avversario ancora imbattuto in incontri professionistici: Dimitri Monni della Fight and Fitness Academy di Figline Valdarno.

L’altro combattimento di assoluto spessore terminerà con l’assegnazione del titolo europeo Etf nei 63kg al termine dell’incontro tra Claudio Iancu del Team Centra di Colleferro e Riccardo Alpaca del Team Curci di Foligno.

Questi due match catalizzeranno i riflettori di una serata che, a partire dalle 18.30, proporrà altri sette spettacolari combattimenti tra professionisti.

Questi incontri verranno anticipati da sette intense ore di combattimenti in cui saranno impegnati quattrocento atleti dilettanti tra i sei e i quaranta anni che si confronteranno nelle diverse discipline di kickboxing, thai boxe, mma, grappling e free boxing in otto aree di gara (quattro tatami, due ring e due gabbie), andando a configurare uno degli eventi dedicati agli sport di combattimento più attesi e più partecipati della penisola. Oltre ad essere un grande appuntamento sportivo, dunque, “Le stelle del ring” sarà anche un’importante occasione di promozione del territorio aretino perché andrà a riunire atleti, tecnici e appassionati di tutta Italia che, nel rispetto delle misure per la prevenzione del Covid19, condivideranno la loro passione tra le tribune e sul parquet del palasport Estra “Mario d’Agata”.

«“Le stelle del ring” – commenta Nicola Sokol Jakini, tecnico del Team Jakini che in passato ha vinto tre titoli europei, – raggiunge la ventesima edizione e abbiamo deciso di celebrare questo traguardo dando vita ad uno dei maggiori eventi di combattimento