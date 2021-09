Parcheggio consapevole: ancora parcheggi gratuiti presso le scuole in determinate fasce orarie

Comune di Arezzo e Atam spa rilanciano il progetto di parcheggio consapevole confermando fino al 15 giugno del prossimo anno la validità delle modifiche tariffarie introdotte nel 2019.

Il parcheggio consapevole: è la gratuità prolungata tra le 7,45 e le 8,30 e tra le 13 e le 13,45 nei parcheggi Mecenate e Baldaccio, in modo tale che l’utente che entri e successivamente esca nell’ambito di tali fasce orarie non sia tenuto al pagamento della sosta.

Stesse gratuità e modalità per il parcheggio di piazza Amintore Fanfani.

In quest’ultimo caso, tuttavia, le fasce orarie sono: 13 – 13,45 e 16,35 – 17,20 durante la settimana mentre il sabato 12 – 12,45.

Ci sono poi le aree di sosta nei pressi delle scuole.

Per potervi parcheggiare gratuitamente occorre esporre un apposito contrassegno che viene rilasciato dagli istituti stessi.

Ecco le fasce orarie: 8 – 8,30 13 – 13,30 16 – 16,30.

Le aree di sosta sono il parcheggio di via Monte Cervino per i genitori degli studenti della scuola Montebianco,

i parcheggi di piazza Sant’Andrea, via Trento e Trieste e via Sansovino per i genitori degli studenti della scuola Pio Borri,

il parcheggio di via Pietro Aretino per i genitori delle scuole parificate,

il parcheggio di via Rismondo e i parcheggi di via Guelfa per i genitori degli studenti della scuola media IV Novembre,

i parcheggi di via Signorelli e via Guadagnoli, nel tratto fra via Crispi e via Garibaldi, per i genitori degli studenti della scuola primaria Pio Borri,

il parcheggio di Campo di Marte per i genitori degli studenti della scuola primaria Masaccio.

Per quanto riguarda i genitori degli studenti del liceo scientifico ci sono i parcheggi di via Marco Perennio nella fascia oraria 13 – 13,45.