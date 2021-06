Friggere con l’acqua

By Il Burattino

Tra via Romana e zona san Marco scorre il torrente Sellina.

Che quando piove forte, esonda spesso e crea forti disagi.

Vero che siamo in estate, e che non dovrebbe piovere molto, ma la situazione del fondo e degli argini del rio è disastrosa, e proprio per fare prevenzione e manutenzione, dovrebbe essere curato il lavoro.

Invece, come si evince dalle foto, la situazione è paradossale.

Erba alta, sterpaglie, piante, l’alveo è completamente in balia della vegetazione selvaggia.

Perché ritrovarsi poi, tra qualche mese, con le consuete maree d’acqua che allagano tutto ? Perchè nessuno interviene ?

Degli undici milioni di euro disponibili per Arezzo, per operare contro le alluvioni, nessuno è stato utilizzato, perché la Regione non ha approvato alcuno dei nove progetti esecutivi.

Dobbiamo aspettare l’autunno per poi lamentare i disastri, annunciati, e relativi danni ?

Perchè la burocrazia soffoca tutto ?

Cosa si può fare ?

Intanto tagliare l’erba nel Sellina, poi insistere per sbloccare tutto.