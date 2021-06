Da noi sembra ritornata Mani Pulite in tempi di mani deterse anticovid-19

Se non si chiama Coingas-Multiservizi ed è il grosso caso giudiziario che, ad Arezzo, tiene banco oramai da due anni, senza smettere ancora di stupire, riguardando a vario titolo 13 indagati, a finire in piazza, che in greco si dice agorà, è un inchiesta new entry , in cui balza in primo piano, e salta subito agli occhi per notorietà, una vecchia gloria della politica, già presidente della Provincia, per anni ed anni.

Da noi sembra ritornata Mani Pulite, la serie di inchieste giudiziarie degli Anni’90.

Se non è il metano a fungere da rubinetto di cosiddette maxi consulenze d’oro per 400mila euro, sono gare pubbliche di aggiudicazione di prestazioni sociosanitarie la bengodi di un’evasione fiscale per un ammontare di 26 milioni ; se non c’è di mezzo la nomina, ottenuta forse stiracchiando la legge, nel cda di una holding, extra grande o per meglio dire estra, è l’incarico in una piccola società partecipata, forse ottenuto in cambio della promessa di un piacere con una banca ad un amministratore in cattive acque.

Se non è il Palazzo a tremare, scosso da ipotesi di reato che vanno da abuso di ufficio a tentata corruzione, da favoreggiamento a peculato, è un intero sistema cooperativo a franare, sotto il peso dell’ipotesi di un’associazione, non in quanto finalizzata ad assistere anziani e disabili

ma di un’associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale e altri reati contro la pubblica amministrazione

Se non scappa fuori l’ombra dei servizi segreti, come nell’affaire che fa tremare il Palazzo, viene fuori una montagna di debiti tributari e contributivi con le centinaia di dipendenti nell’inchiesta new entry.

Ma, questa ondata, non è una riedizione di Mani Pulite, d’altro canto i nostri sono tempi di Mani Deterse anti-covid19.

Ma nonostante ciò, è un bene, oggi come ieri è un bene sacrosanto ogni volta in cui viene fatta chiarezza sull’igiene tanto della mano destra e tanto della mano sinistra.

Tocca a noi, semmai, a ciascuno di noi avere tratto insegnamento dalla lezione impartita dal tempo trascorso da Mani Pulite a Mani Deterse.

Bene sarebbe che ciascuno di noi, nel frattempo, avesse imparato a mantenere la mano sul fuoco prima di sentenziare, tanto su ciò che fa tremare il Palazzo tanto sulle singole responsabilità in ciò che sta facendo franare un intero sistema cooperativo.

Tanto sugli amministratori locali in carica, finiti nell’inchiesta giudiziaria Coingas-Multiservizi, tanto sulla vecchia gloria della politica, denunciato nell’ambito dell’inchiesta new entry.