La Prefettura non è la scusante per l’assenza al 2 Giugno

L’altro giorno, giustificò l’assenza dai lavori del Consiglio Comunale adducendo la Prefettura come scusante.

Però, la stessa scusante non può essere buona il 2 Giugno.

Neanche a voler essere buoni.

E giacchè non vogliamo essere buoni, passiamo in rassegna le autorità istituzionali presenzianti la cerimonia per il 75esimo anniversario della fondazione della Repubblica italiana.

L’ha officiata il prefetto Maddalena De Luca, alla sua prima uscita pubblica, con a latere la Presidente della Provincia Silvia Chiassai …e..?

C’era, forse, il sindaco Alessandro Ghinelli a rappresentare Arezzo durante la solenne cerimonia della deposizione della corona d’alloro ai piedi del Sacrario dei Caduti, in via dell’Anfiteatro?

A chi gli fosse sembrato di intravederlo sappia che ha avuto un miraggio. Infatti, anche in occasione del momento clou del 2 Giugno, come in molte (oramai troppe) occasioni istituzionali, in cui dovrebbe esserci il sindaco in persona, ma invece c’è la vice a sostituirlo, c’era la Lucia Tanti onnireggente.

La scusante qual è stavolta?

Impossibile che Ghinelli abbia avuto un altro impegno concomitante in Prefettura.

Oh, il Prefetto era in via dell’Anfiteatro!