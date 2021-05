Peccati e dispiaceri

L’uomo è un peccatore per natura, ma il perdono divino non è negato a nessuno.

La chiesa è la dimora dei fedeli, che dovrebbero sostentarla e con le offerte permettere al clero di portare avanti la loro missione di fede.

Evidentemente ad Arezzo vige la regola del contrario, visto che presso la SS Annunziata di via Garibaldi, si chiude per furto delle offerte, come da cartello in foto.

Gli asporti indebiti riportano alla mente quelli legali, ovvero pizze, sushi, e panini con hamburger.

Fa sorridere che il “dispiacere” ha un limite orario, ovvero dalle 12 e 30 alle 16 e 30.

Si pecca solo dopo pranzo, e questo dice tutto…