La solita…Domenica Bestiale

Ne cantava dal 1982 Fabio Concato, circa le domeniche passate sul lago, sotto il sole e a mangiare insalata, ma forse non poteva prevedere che per gli aretini, molti dei quali veramente bestiali, in pieno Covid e con la raccomandazione di non assembrarsi, fanno esattamente l’opposto.

Con tutto il verde, che in periferia o in zone non centrali, potrebbero accogliere con le dovute distanze le persone, loro invece si ammassano come mosche tutti insieme in centro, come purtroppo accade da tempo.

In Piazza Grande, poi il pienone della folla, assurdo paradosso di quando invece in passato, era sempre vuota, nonostante gli appelli dei commercianti a frequentarla (per consumare).

Ma vista tutta questa gente,il sindaco che abita proprio sopra non si affaccia dalla finestra di casa per redarguirli lo fa solo sulle dirette fb ?

Paura di perdere i (sempre calanti) consensi ?

Mistero.

Ma dispiace dire che chi fa “massa critica” sempre troppo e troppo vicino sono adolescenti e neo maggiorenni, che affollano ciondolanti Corso Italia, bighellonando senza meta, a grupponi numerosi.

Grandi, piccini , giovani e vecchi, troppi aretini si stanno “abituando” a sottovalutare il Covid.

Speriamo solo che l’incoscienza non debba essere pianta nelle rianimazioni del San Donato.