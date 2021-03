Un mare…di lacrime

A San Leo, in via Fiorentina, da molti anni nei tombini c’è tanta erba, che non è mai stata tolta.

Basterebbe soltanto questo per capire che, appena piove un po’ di più, si allagano negozi, cantine e fondi.

Poi ovviamente ci si lamenta e si piange.

Ancora una volta, l’ennesima, l’evidente assenza o quasi della manutenzione ordinaria, che spetta all’amministrazione.