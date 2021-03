Bagni pubblici…bestiali

By Il Burattino

Tale è il degrado nella zona della Carbonaia, che in un cesso abbandonato da qualche cialtrone, un uccellino solitario può permettersi di fare la cacca dentro la tazza, invece che in testa a qualche passante, con tutta comodità.

Forse anche il capriolo che c’è in foto poco prima ha usato la “toilette pubblica”, per poi svignarsela quatto quatto, nell’indifferenza assoluta.

Arezzo si dimostra, più che mai, in abbandono totale, sia nell’abitato che non, senza che nulla succeda per rimediare a questa situazione.

Ma che ce frega, tanto il sindaco yankee da oltreoceano di queste cose se ne fotte, mica l’uccellino gli caga in testa dai finti fondali del palazzo comunale.