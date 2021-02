Covid, variante brasiliana in geriatria al San Donato: 3 pazienti positivi, reparto in quarantena

I 3 pazienti positivi al Covid, ricoverati nella Geriatria del San Donato, sono stati trasferiti nella degenza Covid.

A tutti gli altri 27 pazienti è stato fatto il tampone e sono risultati negativi. Il reparto di geriatria è stato messo in quarantena e adesso, ogni 48 ore, saranno ripetuti i tamponi di controllo.

Il primo dei tre pazienti a risultare positivo, era entrato al san Donato con tampone negativo come gli altri.

Successivamente un componente della sua famiglia, ha informato i sanitari di essere risultato positivo. Al ricoverato è stato quindi ripetuto il tampone che, questa volta, ha avuto esito diverso dal primo.

E’ stato immediatamente messo in isolamento e l’esame è stato fatto a tutti i pazienti e i sanitari del reparto.

Altri due sono risultati positivi, così come un operatore soci sanitario.

La velocità di contagio ha indotto i sanitari a chiedere un approfondimento al laboratorio dell’azienda ospedaliera universitaria senese e il caso iniziale è risultato una variante brasiliana.

Per gli altri due sono in corso accertamenti.