Cercasi segretario generale per il comune di Arezzo

Astenersi perditempo

Il sindaco Ghinelli aveva detto che lo conosceva personalmente.

L’avvocato Pasquale Criscuolo era stato appena nominato segretario generale del comune di Arezzo, grazie alla conoscenza diretta di Ghinelli, ma subito dopo la nomina preferisce ritornare a Genova dove già svolgeva quel ruolo.

Chissà cosa gli ha fatto cambiare idea nell’arco di poche ore.

Certo il sindaco non ci fa una gran bella figura, ma in questo periodo non sembra il miglior periodo per lui.

Ora farà un altro nome, sperando questa volta che non abbia una conoscenza diretta, visto che i pezzi degli “amici” che sta perdendo, dal Gamurrini in poi sono sempre più numerosi, senza dimenticare la sua guerra continua con la sanità aretina.

In realtà, come ha già scritto l’Ortica, non sappiamo esattamente dove si trovi il Ghinelli. Lo vediamo “apparire” in facebook tre volte la settimana con un arredamento alle spalle sempre diverso ed a snocciolare i dati del virus.

Forse sarà a respirare un’aria più tranquilla visto che a Palazzo Cavallo lo attendono in tanti e la Tanti.

Ora ripartirà il casting per la nomina del segretario generale, ma per favore, astenersi perditempo.