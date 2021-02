L’Ortica riceve e pubblica: “Come nel 1796”

Le Domeniche sono un occasione per le Famiglie di ritrovarsi e nella nostra Città la Domenica odierna è quella che quest’ anno precede la Madonna del Conforto.

Questa ricorrenza implica inevitabilmente e annosamente il problema dei posteggi che sono limitati ed ancor di più intorno al Prato e zone limitrofe.

Il problema inoltre è aumentato dalla libera circolazione come tutte le Domeniche che non prevedono la ZTL Attiva con l’eccezione della sola Domenica della Fiera Antiquaria .

In breve :

Miracolo !!!

Le multe, ore 15,30 circa, a metà digestione .

Le multe che non comminate nei giorni di Movida precedenti per la perfetta strategia Amministrativa e l’impeccabile comportamento dei partecipanti, come sottolineato dai giornali, sono invece apparse su molti tergicristalli intorno al Prato e dintorni, sia per chi andava in Duomo sia per i residenti che non trovano mai facilmente posto .

Giusto farle e senza preferitismi perchè la Legge è Legge e se uno abita a cento metri e paga da sempre i Permessi Ztl cosa gli costa andare fino al Parcheggio Pietri e la mattina dopo andare a lavorare, ma di che si lamenta?

Come ottenere un minimo di empatia da parte delle Amministrazioni in situazioni e giorni che richiederebbero una maggiore comprensione dell’applicazione sanzionatoria per Civica lungimiranza ?

Mica bisognerà radunare oltre cento persone per volta a turno attorno alle auto in sosta vietata , vietata per carità e per verità, come unico modo di ottenere la patente di bravi cittadini al pari di quelli che stazionano a centinaia nelle Life Streets e che sempre più spesso le evitano a prescindere, loro sono centinaia .

Quelli che hanno parcheggiato male oggi non sono cittadini provetti ma neanche un pericolo per la circolazione e certamente non possono intimidire nessuno spaventando con probabili ribellioni di massa alla Capital Hill .

Oppure visto che i Ristoratori oltre che senza Ristori sono ora nuovamente chiusi , forse l’Amministrazione ritiene che le persone mangiando in casa o andando al Duomo di Domenica hanno da scialare ?

Questo specifico sfogo da vecchio babbione è finito ….ho preso una multa e la pago…ma zittozitto no .

La lista delle difficoltà; dei cittadini si ripete ed aumenta ma si aggiornano per contrastarle anche le risposte delle Amministrazioni tutte.

Una è soprattutto nei sistemi digitali …..quelli di pagamento delle sanzioni poi sono dei razzi a testate multiple , altro che 5G .

Don Alvaro auspica ed incoraggia tutti gli Aretini a ritrovare la Fede come nel 1796 ,

per ora alcuni , come me , hanno trovato una multa .

Amen

R.G.