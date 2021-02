Arezzo, le notizie di oggi 4 Febbraio

Cortona: aumentano i nuovi nati, stabili i decessi.

I numeri della popolazione residente

Aumenta il numero di nuovi nati, stabile quello dei decessi, ma la popolazione residente nel Comune di Cortona è in calo.

Lo dicono i dati dell’anagrafe e del centro elaborazione dati del Municipio nel confronto 2020/19.

I nuovi nati nel 2019 erano stati 142 con una prevalenza di femmine, lo scorso anno sono stati di più i maschi (78 a 67) per un totale complessivo di 145 bebè.

Sul fronte dei decessi, nel rapporto 2020 con l'anno precedente, è avvenuto un curioso pareggio, il dato infatti è stabile a 296 eventi luttuosi. Nel 2019 sono state registrate 62 nuove cittadinanze, lo scorso anno sono state 57.



Complessivamente la popolazione nel territorio cortonese diminuisce di 150 unità (-0,7%), al 31 dicembre 2020 ci si attesta a 21.702 residenti. Lieve calo anche per quanto riguarda il centro storico (ovvero della circoscrizione elettorale di Cortona che è poco più ampia) e che vede comunque un numero di residenti superiore alle 2100 unità. «L'amministrazione comunale di Cortona – dichiara il sindaco Luciano Meoni – si sta adoperando per attirare nuovi abitanti nel centro storico, mediante l'apertura di una sede per una facoltà universitaria, un fatto che porterebbe ricadute positive per la vitalità e per le attività commerciali rivolte alla popolazione locale». Fra le comunità straniere presenti nel territorio cortonese quella più numerosa resta quella romena, seguita da quelle albanesi e marocchine e quindi da polacchi e inglesi, cinesi e statunitensi e poi tunisini e tedeschi. La popolazione non italiana si attesta a circa il 10% di quella totale.

Scappa dopo incidente stradale. Rintracciato dalla Polizia Municipale

Ha sbattuto con l’autovettura, abbattendoli, contro una palina della fermata autobus e un cartello stradale.

Percorrendo via Gamurrini in direzione del cimitero e dopo aver perso il controllo del veicolo.



Ma nonostante l'incidente e la copiosa perdita di olio dovuta alla rottura della coppa che rendeva estremamente viscido l'asfalto, il conducente non si è arrestato per segnalare il pericolo ma ha proseguito fino a far perdere le tracce. Una pattuglia del pronto intervento della polizia municipale ha subito messo in sicurezza la strada e ha iniziato una serrata attività d'indagine al fine di individuare l'autovettura coinvolta e chi ne era alla guida. È stato grazie al recupero di un faro fendinebbia lasciato sulla strada a seguito dell'incidente che gli agenti hanno potuto accertare la marca dell'auto mentre l'acquisizione di immagini di telecamere private, un'officina munita di carro attrezzi e un rivenditore ufficiale di pezzi di ricambio, ha consentito di individuare, tre settimane circa dopo il fatto, il protagonista: un cinquantunenne aretino che ha poi ammesso le proprie responsabilità. A suo carico, oltre che le violazioni amministrative legate alla dinamica del sinistro, è stata inoltrata comunicazione alla prefettura per la sospensione della patente di guida oltre che richiesta di revisione straordinaria per il mezzo risultato gravemente danneggiato. Anche nel territorio comunale, specialmente negli ultimi mesi, sono stati molteplici i casi in cui conducenti di veicoli coinvolti in sinistri non si sono fermati e hanno omesso perfino di prestare il dovuto soccorso a persone rimaste ferite, ritardando così l'arrivo del personale sanitario. La polizia municipale è dunque sempre più attenta e impegnata nel rintracciare queste persone che si rendono responsabili di un comportamento che costituisce un vero e proprio reato. Gli agenti si avvalgono dei mezzi a disposizione quali, ad esempio, le telecamere di videosorveglianza ma anche della collaborazione dei cittadini e sono riusciti nella quasi totalità dei casi a mettere gli autori di fronte alle loro responsabilità.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Dovremo saltare un secondo?

Secondo gli scienziati che si occupano della misurazione del tempo, forse dovremmo sottrarre un secondo agli orologi atomici del mondo.

Perchè, la Terra sta girando più velocemente del solito, e quindi per la prima volta il “secondo intercalare”, usato per correggere gli orologi atomici sincronizzandoli con la rotazione terrestre, potrebbe tolto, invece che aggiunto.

La correzione del tempo "ufficiale" passerà dalle 23:59 e 58 secondi alle 0:00 e 0 secondi, senza passare dalle 23:59 e 59 secondi.



Negli ultimi anni, la velocità della rotazione terrestre è stata più lenta, sincronizzare l’ora misurata dagli orologi atomici con quella misurata attraverso la rotazione terrestre rende necessaria l’aggiunta di un secondo all’UTC.

Negli ultimi anni, la velocità della rotazione terrestre è stata più lenta, sincronizzare l'ora misurata dagli orologi atomici con quella misurata attraverso la rotazione terrestre rende necessaria l'aggiunta di un secondo all'UTC. È il "secondo intercalare" leap second, introdotto nel 1972 e usato da allora 27 volte, l'ultima nel 2016, aggiunto una volta ogni anno e mezzo, e mai sottratto. Da qualche anno le cose sono cambiate, a causa di numerose variabili, come per esempio i cambiamenti all'interno del nucleo terrestre, la pressione atmosferica e le correnti oceaniche, la Terra sta girando un po' più rapidamente, così il tempo della rotazione terrestre è stato minore rispetto al tempo segnato dagli orologi atomici. Il 19 luglio 2020 è stato il giorno più corto mai registrato con i sistemi di misurazione attuali: la Terra ha completato la sua rotazione in 1,4602 millisecondi in meno rispetto alle classiche 24 ore (86.400 secondi).

Dal 1973 e fino al 2020 il giorno con il tempo di rotazione più rapido era stato il 5 luglio 2005, più breve di 1,0516 millisecondi rispetto al normale.

Ma nel 2020 ci sono stati ben ventotto giorni più brevi di quello che aveva stabilito il record nel 2005.

Se la tendenza viene confermata, si stima che gli orologi atomici possano accumulare alla fine del 2021 un ritardo di 19 millisecondi rispetto all’orario planetario. L’aggiustamento dell’orario è una soluzione pratica per garantire uniformità tra gli orologi che regolano gran parte delle attività quotidiane e le osservazioni astronomiche e per i sistemi di comunicazione e navigazione satellitare. La correzione non è semplice per la gestione dei conseguenti malfunzionamenti che alcuni sistemi operativi (Linux) e diversi software, siti Internet e piattaforme digitali di servizi web – tra cui Mozilla, LinkedIn e Reddit – affrontarono in occasione dell’aggiunta del “secondo intercalare” nel 2012.

L’International Earth Rotation Service (IERS), che ha sede a Parigi e si occupa della gestione di vari sistemi internazionali di riferimento, è l’organismo che fin dal 1972 decide gli aggiustamenti relativi al “secondo intercalare”, di solito annunciata sei mesi prima , ma per ora nessun nuovo bollettino è comunicato.

Kauan Basile, il nuovo fenomeno brasiliano di soli 8 anni



Il ragazzino, che gioca nelle giovanili del Santos, è diventato il giocatore più giovane a firmare un contratto di sponsorizzazione, nel suo caso con Nike.

Ha firmato l’accordo fino al 2024 con la possibilità di rinnovo biennale.

Meglio del suo idolo Neymar e Lionel Messi, che ottennero il primo sponsor rispettivamente all’età di 13 e 15 anni.

Kauan, che di solito indossa le maglie N ° 10, 9 o 13, è il gioiello della squadra di futsal Peixe U-9, la stessa squadra da cui provenivano Pelé, Neymar e Rodrygo.