Un sindaco in braghe di tela

Significativa intervista stamani a Radio Fly del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli.

La frase del titolo è stata citata proprio da lui dopo aver ricordato i compiti di un sindaco, l’unico organo eletto direttamente dal popolo, forse per parare la baldanza della sua vice-sindaca che si è paragonata alla Thatcher.

Il sindaco è un fiume in piena.

Preferiva le elezioni perché prima o poi “bisogna arrivare dove il pan se coce”.

Parla del nuovo segretario generale del comune Criscuolo che sostituisce il licenziato Caridi e dice che lo conosce personalmente da tempo (allora è una garanzia) ma non dice i motivi veri per non aver confermato Caridi.

Sulla situazione covid della Casa Pia svicola ma il pezzo forte è alla domanda di Giuseppe Misuri se lui ha ricevuto il vaccino anti-covid.

“Non sento il direttore Asl D’Urso perlomeno da due mesi.

Non si è nemmeno preoccupato di darmi una risposta alla mia richiesta di essere vaccinato.

I rapporti non sono buoni e non sono il solo sindaco che lamenta la scarsa efficacia della sanità in Toscana.”

Dajè Alessandro, anche ad Arezzo abbiamo il nostro “Matteo”.