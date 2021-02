Arezzo, le notizie di oggi 5 Febbraio

Cortona ‘chiama’ Nord Italia. Frecciarossa Terontola-Milano-Torino, al via la pianificazione delle strategie turistiche

Il Comune di Cortona è al lavoro per sfruttare le opportunità della nuova fermata alta velocità a Terontola.

Il primo step è quello di pianificare una strategia di valorizzazione del turismo italiano dalle grandi città del nord, a partire da Milano e Torino che saranno presto collegate dal Frecciarossa.Continua a leggere



Il lavoro è portato avanti dall’assessore ai Trasporti Silvia Spensierati e dall’assessore al Turismo Francesco Attesti.

La prossima settimana si svolgeranno incontri con gli operatori turistici del territorio, sia a livello di Ambito Valdichiana, sia con le realtà cortonesi.

L’obiettivo è quello di condividere una strategia che metta al centro i nuovi scenari offerti da questo collegamento che permette di spostarsi rapidamente da Cortona alle grandi città del nord del nostro Paese. Il lavoro è portato avanti dall’assessore ai Trasporti Silvia Spensierati e dall’assessore al Turismo Francesco Attesti.La prossima settimana si svolgeranno incontri con gli operatori turistici del territorio, sia a livello di Ambito Valdichiana, sia con le realtà cortonesi.L’obiettivo è quello di condividere una strategia che metta al centro i nuovi scenari offerti da questo collegamento che permette di spostarsi rapidamente da Cortona alle grandi città del nord del nostro Paese. «Sebbene ancora non siano possibili spostamenti fra regioni – dichiara Attesti- – è il momento di metterci subito al lavoro al fine di elaborare proposte fattibili. L’ipotesi è quella di realizzare dei pacchetti turistici che prevedano formule abbinabili al treno Av, ascolteremo le proposte e le idee dei nostri operatori, ma crediamo che questo nuovo collegamento veloce debba essere sfruttato come calamita per i viaggiatori italiani». «Il Frecciarossa Perugia-Milano-Torino – dichiara l’assessore Spensierati – sarà un collegamento utile per tutti coloro che dal territorio vorranno spostarsi verso nord per questioni di lavoro, ma per mettere a frutto tutte le potenzialità di questo importante servizio è necessaria anche una declinazione turistica». Le ipotesi in campo prevedono la creazione di pacchetti per il weekend, proposte di soggiorno settimanali o per vacanze di durata più estesa per chi voglia ‘staccare la spina’ dalle grandi città del nord e desideri immergersi nella bellezza del nostro territorio.

Interessanti spunti possono essere offerti da tutte quelle realtà ricettive che consentano la possibilità di operare in smartworking e quindi di divenire ‘buen retiro’ per i professionisti del Nord Italia. L’amministrazione comunale intende organizzare dei tour dedicati agli operatori turistici di Lombardia e Piemonte per inserire questa destinazione fra quelle da proporre a chi, non appena sarà possibile, vorrà rimettersi in viaggio.

Indispensabile sarà anche associare gli eventi in programma a Cortona ai nuovi pacchetti turistici, in particolare alle manifestazioni quali Chianina & Syrah, le mostre e gli appuntamenti culturali del Maec, gli eventi sportivi di richiamo e la prossima edizione di Cortona on the Move.

Autista di Tiemme in malattia trovato a fare il benzinaio, licenziato

(fonte: Corriere di Arezzo)

Il 28 gennaio 2020 aveva “svolto attività lavorativa presso una stazione di carburante di sua proprietà” nei dintorni di Arezzo.

Questo nonostante fosse in “condizioni di malattia”: si era sottoposto a cure ad una mano.Continua a leggere



Per il giudice poco conta se quella condotta del lavoratore fosse limitata ad un solo giorno; così facendo, si legge nella sentenza, “ha leso in modo irrimediabile il vincolo fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale ed imprescindibile del rapporto di lavoro”.

Ciò che ne deriva, si legge ancora nella sentenza, è “la piena legittimità del licenziamento impugnato”.



LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Le pompe funebri per il compostaggio umano

Recompose è un’impresa di pompe funebri con sede a Seattle, Washington, dove non seppelliscono i resti del caro estinto in una cassa, ma per smaltire i propri clienti, utilizzano il compostaggio.

Recompose è stata determinante per l’approvazione della legge di Washington del 2019 che legalizza il compostaggio di cadaveri umani, ha riferito The Optimist Daily.Continua a leggere



“La ricomposizione offre un’alternativa all’imbalsamazione e alla sepoltura o alla cremazione che è naturale, sicura, sostenibile e si tradurrà in risparmi significativi nelle emissioni di carbonio e nell’utilizzo del suolo”, ha dichiarato Katarina Spade, fondatrice di Recompose . “Questo è un processo molto controllato, completamente guidato dai microbi.

È alimentato da materiale vegetale e monitorato in modo molto rigoroso “, ha detto al Seattle Times .

“In 30 giorni, i microbi abbattono sia il materiale vegetale che il cadavere”. A questo punto del processo, la famiglia del defunto può rivendicare il terreno.

In alternativa, possono donarlo a progetti di restauro ecologico, incarnando veramente il principio di terra a terra, cenere a cenere, polvere a polvere.

Salvare il pianeta, un cadavere alla volta. Ha detto alla BBC che NOR riduce le emissioni di carbonio di circa 1,5 tonnellate.

Questo è paragonato a una sepoltura tradizionale in cui il corpo si decompone nel terreno al proprio ritmo.

Il grande ciclo continua.

Ma cosa ne pensa la chiesa? “La ricomposizione offre un’alternativa all’imbalsamazione e alla sepoltura o alla cremazione che è naturale, sicura, sostenibile e si tradurrà in risparmi significativi nelle emissioni di carbonio e nell’utilizzo del suolo”, ha dichiarato a Deutsche Welle , fondatrice di Recompose .

Il presidente del Turkmenistan dichiara una nuova festa nazionale … per la sua razza di cane preferita

Urbanguly Berdymukhamedov governa il paese dell’Asia centrale dal 2006 e adora i cani Alabai.

In effetti, è così pazzo per la razza del cane da pastore che ha appena dichiarato una nuova festa nazionale in loro onore.

D’ora in poi, l’ultima domenica di ogni aprile, il popolo dell’ex nazione sovietica loderà la razza Alabai per tutto ciò che ha fatto, ha riferito The Pigeon Express .Continua a leggere