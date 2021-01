Arezzo, le notizie di oggi 31 Gennaio

Virus, il bollettino: +66 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 7 nel comune

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 30 Gennaio 2021 alle ore 14 del 31 Gennaio 2021

Il numero di nuovi casi positivi è di 66 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 583 tamponi.

Le persone positive in carico sono 927.



Si registrano 1 guarigione e nessun decesso. Si registrano 1 guarigione e nessun decesso. Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo Comune Nuovi casi Arezzo 7 Bibbiena 5 Capolona 2 Castel San Niccolò 2 Castelfranco Piandiscò 1 Castiglion Fiorentino 2 Cavriglia 2 Civitella In Val Di Chiana 1 Cortona 7 Foiano Della Chiana 3 Loro Ciuffenna 1 Lucignano 1 Monterchi 2 Montevarchi 6 Pieve Santo Stefano 1 Pratovecchio-Stia 1 San Giovanni Valdarno 9 Sansepolcro 2 Subbiano 3 Terranuova Bracciolini 8 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 58 TI San Donato Arezzo 11 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 583 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 927 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 684 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2384 Guariti Provincia di Arezzo 1

A 89 anni si è spento Corrado Livi

Ne da notizia Ferdeciclismo

I funerali si svolgeranno domani lunedì’ 1° febbraio alle ore 11 a Rigutino di Arezzo.

Ai familiari le espressioni del più vivo cordoglio da parte di tutta la grande famiglia del ciclismo.

Non dichiara il trasferimeto delle armi, fiorentino denunciato

Ieri, la Stazione di Castelfranco Piandiscò a termine di accertamenti investigativi, hanno denunciato all'autorità giudiziaria di un 47enne incensurato, originario della provincia di Firenze.



I militari dopo aver appreso di i recenti accese discussioni coniugali verificatesi all’interno dell’abitazione dell’uomo senza alcuna rilevanza penale, dagli accertamenti successivi è saltato fuori che l’uomo avesse trasferito le armi, legittimamente detenute, dall’abitazione di Faella a quella di Pian di Sco’, senza rinnovare la prevista denuncia, presentata ormai più di un anno prima.

Immediatamente è scattato il sequestro delle armi (8 fucili e circa 200 munizioni), e l’uomo è stato deferito in stato di libertà per la violazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

In quel caso il controllo era scattato in seguito alla denuncia presentata da un medico, che aveva riferito di aver ricevuto dall'uomo (un suo ex-paziente) una serie infinita di e-mail a contenuto minatorio.

In quella circostanza, i militari agirono in esecuzione di un decreto emesso dall’Autorità Giudiziaria.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Ha tenuto in frigo la mamma morta per 10 anni per paura di essere sfrattata

Una donna giapponese ha tenuto nascosto il cadavere di sua madre in un congelatore di un appartamento di Tokyo per 10 anni nel timore di essere sfrattata se il Comune avesse scoperto il decesso.



Yumi Yoshino, 48 anni, è stata arrestata con l’accusa di abbandono e occultamento di cadavere, dopo la scoperta – mercoledì scorso – del corpo della donna nell’appartamento di proprietà del Comune.

Yoshino ha detto alla polizia, secondo i media locali, di avere nascosto il cadavere perche’ “non voleva lasciare” l’appartamento che condivideva con la madre: il contratto d’affitto dell’immobile, infatti, è intestato a quest’ultima.

La donna era stata costretta a lasciare l’immobile a metà gennaio perche’ era in ritardo con il pagamento dell’affitto e il cadavere è stato scoperto durante le pulizie dell’appartamento. (ANSA-AFP)

Sai risolvere l’Enigma di Einstein? Soltanto il 2% di chi prova ci riesce

E’ il famoso indovinello creato dal famoso scienziato

Su una strada vi sono 5 case e ognuna di esse ha un colore differente rispetto alle altre.

In ogni abitazione vive una persona di differente nazionalità.

Ognuno ha diverse caratteristiche: beve una differente bevanda, fuma una differente marca di sigarette e ha un animale differente in casa.