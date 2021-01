Arezzo, le notizie di oggi 30 gennaio

Capolona al lavoro per diventare “territorio sicuro”

Capolona vuol diventare “territorio sicuro”.

Due giorni dedicati allo screening di massa.

“Il Comune ha aderito con convinzione al progetto della Regione Toscana – ha commentato stamani l’assessore Gianluca Norcini. In poco tempo sono state allestite le postazioni nel capoluogo e a Castelluccio.Continua a leggere



Fino a pochi giorni fa avevamo registrato un ristretto numero di casi ma poi si è verificata un’impennata.

I cittadini hanno risposto bene all’appello per i tamponi rapidi, dimostrando senso civico e volontà di fare tutto quanto è possibile per mettere fine all’emergenza”. Circa 1.500 le prenotazioni. Tamponi solo oggi nella frazione di Castelluccio mentre nel parcheggio vicino al palazzo comunale si proseguirà anche domani. Orario 9-13 e 14 – 18. Ovviamente solo su prenotazione. Assente, per causa di forza maggiore, il Sindaco di Capolona che è risultato positivo nei giorni scorsi. Fino a pochi giorni fa avevamo registrato un ristretto numero di casi ma poi si è verificata un’impennata.I cittadini hanno risposto bene all’appello per i tamponi rapidi, dimostrando senso civico e volontà di fare tutto quanto è possibile per mettere fine all’emergenza”. Circa 1.500 le prenotazioni. Tamponi solo oggi nella frazione di Castelluccio mentre nel parcheggio vicino al palazzo comunale si proseguirà anche domani. Orario 9-13 e 14 – 18. Ovviamente solo su prenotazione. Assente, per causa di forza maggiore, il Sindaco di Capolona che è risultato positivo nei giorni scorsi. Soddisfatta dell’adesione dei cittadini anche Fabiola Mandolesi, Responsabile delle cure primarie del distretto Arezzo, Casentino, Valtiberina: “Il livello delle prenotazioni è risultato buono e questo consentirà un miglior lavoro di prevenzione e tracciamento. Come a Chiusi della Vena, abbiamo registrato la disponibilità dei medici e dei pediatri di famiglia nonché delle associazioni di volontariato”. Impegnati anche assistenti sanitari e infermieri. Fiorina Zanni è la coordinatrice di distretto delle professioni infermieristiche: “sono molto importanti iniziative come questa in sinergia con il territorio perché permettono di contenere la diffusione del contagio”.

I risultati tra domani e lunedì.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

“Cringe”: la parola inglese che descrive imbarazzo e disagio, usata dai giovani

L’11 gennaio il sostantivo e aggettivo “cringe” è entrato nell’elenco delle parole nuove dell’ Accademia della Crusca, dove vengono raccolte tutte le nuove espressioni .

Usatissima dai giovani da alcuni anni, “cringe” si è affermata nel 2020 secondo l’Accademia della Crusca, come l’aggettivo “imbarazzante”, è cringe ciò che suscita imbarazzo e al tempo stesso disagio in chi lo osserva.Continua a leggere



“Cringe” è nel vocabolario di molti italiani, negli ultimi vent’anni il suo uso

C’è anche l’aspetto delle manifestazioni fisiche causate dalle cose cringe come i video “Try not to cringe”, che sfidano lo spettatore a non sentirti in imbarazzo guardandoli. Sono diffuse anche alcune forme derivate: il superlativo assoluto “cringissimo”, il verbo “cringiare” con il participio presente “cringiante” e il sostantivo “cringiata”.

Una cosa da sottolineare è la differenza semantica tra il “to cringe” inglese e il “cringiare” italiano: il primo significa “sentirsi in imbarazzo”, mentre il secondo “far sentire in imbarazzo qualcun altro”. C’è anche una canzone, s’intitola proprio “Cringe”, è uscita l’estate scorsa ed è cantata da Beba insieme a Samurai Jay, due rapper.

Parla di una persona cringe (il ritornello dice «Cringe, cringe, io penso soltanto tu sia cringe») perché è ossessionata da ciò che mette sui social network e vive in funzione di quello. “Cringe” è nel vocabolario di molti italiani, negli ultimi vent’anni il suo uso è aumentato tra gli anglofoni, e si trovaspesso su internet dove è usato per descrivere video, immagini e post condivisi sui social network.C’è anche l’aspetto delle manifestazioni fisiche causate dalle cose cringe come i video “Try not to cringe”, che sfidano lo spettatore a non sentirti in imbarazzo guardandoli.