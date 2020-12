Arezzo, le notizie di oggi: 26 Dicembre

Danneggia e saccheggia 4 auto, arrestato 25enne

Nel cuore della notte di giovedì scorso, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni Valdarno, impegnati nei consueti servizi di perlustrazione del territorio hanno tratto in arresto un 25enne per furto aggravato continuato.

L’intervento dei Carabinieri è scattato in seguito alla telefonata di un cittadino, che segnalava rumori di vetri infranti, in una via principale di Montevarchi, subito fuori dal centro storico.

I militari si sono recati sul posto, percorrendo vie secondarie per non allarmare eventuali malfattori.

Una volta giunti nei pressi della via Puccini, i militari si sono appiedati ed hanno silenziosamente cinturato l’obbiettivo.

Al loro arrivo, si sono trovati dinanzi alla piena flagranza del reato, sorprendendo un uomo che, dopo aver infranto a colpi di pietra i cristalli di un SUV parcheggiato, vi si era intrufolato all’interno e stava rovistando dappertutto, alla ricerca di refurtiva. Vistosi scoperto, il malvivente – un 25enne gravato da svariati precedenti specifici – ha goffamente provato a darsi alla fuga, venendo però immediatamente bloccato dai Carabinieri.

Il giovane è stato quindi perquisito e trovato in possesso di una sacca contenente oggetti di vario tipo (indumenti sportivi, mazzi di chiavi, cellulari, monili), con ogni evidenza refurtiva di ulteriori furti perpetrati.

A quel punto i militari, coadiuvati dai colleghi della Radiomobile, hanno deciso di effettuare un accurato sopralluogo nei paraggi, dove sono state rinvenute altre tre autovetture, saccheggiate previa la rottura dei vetri anteriori. I proprietari delle auto, immediatamente rintracciati, hanno riconosciuto gli oggetti trafugati, consentendo così di accertare che il malfattore, nella notte, era riuscito a portare a termine ben 4 furti su 4 diverse auto, fermato solo grazie all’intervento dei Carabinieri. Il 25enne è stato immediatamente tratto in arresto per furto aggravato continuato, e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto il giudizio con rito direttissimo.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

