Arezzo, le notizie di oggi: 27 Dicembre

By Redazione

Virus, il bollettino: +41 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 13 nel comune. Una vittima al san Donato



Dalle ore 14 del 26 Dicembre alle ore 14 del 27 Dicembreil numero di nuovi casi è 41 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 336 tamponi.

Le persone positive in carico sono 627.

Si registrano 17 guarigioni, muore 91enne in ospedale.

Nuovi casi per Comune

Comune Nuovi casi Arezzo 13 Bibbiena 2 Capolona 1 Civitella In Val Di Chiana 1 Cortona 2 Foiano Della Chiana 3 Laterina Pergine Valdarno 1 Lucignano 8 Marciano Della Chiana 2 Monte San Savino 2 Poppi 3 Pratovecchio-Stia 1 Subbiano 1 Terranuova Bracciolini 1

Giù dalla bici, ferito quindicenne nel comune di Pieve Santo Stefano

Caduta di bicicletta questa mattina alle ore 12 circa, un 15enne è caduto dalla bici in una zona boschiva innevata, nel comune di Pieve Santo Stefano, vicino a Pian della Capanna.

Attivati ambulanza BLSD da Badia Tedalda, VVFF ed Elisoccorso Pegaso 1.

I mezzi di terra non sono riusciti a raggiungere il posto, l’equipaggio del Pegaso 1, è stato verricellato e dopo aver stabilizzato il paziente lo ha trasportato all’Ospedale di Ponte a Niccheri in codice giallo.