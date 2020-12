Arezzo, le notizie di oggi: 25 Dicembre

Due pedoni investiti sulla Setteponti

Due pedoni investiti sulla Setteponti all’uscita di Castelfranco in direzione Pian di Scò.

L’incidente attorno alle 16.

Un uomo di 64 anni e una donna di 59, entrambi residenti a Castelfranco.

L’uomo ha riportato traumi alla testa e al torace ed è stato trasportato con il Pegaso in codice giallo a Careggi.

Traumi più leggeri per la donna che in ambulanza e in codice giallo è stata trasportata all’ospedale del Valdarno.

Sul posto sono intervenute non solo ambulanze da Castelfranco e Montevarchi ma anche i Carabinieri.

Virus, il bollettino: + 7 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 4 nel comune

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 24 Dicembre alle ore 14 del 25 Dicembre 2020

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 21 unità, di cui 7 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 620 tamponi.

Le persone positive in carico sono 636.



Si registrano 10 guarigioni e nessun decesso. Si registrano 10 guarigioni e nessun decesso. Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo Comune Nuovi casi Arezzo 4 Cortona 1 Montevarchi 1 Sestino 1 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 59 TI San Donato Arezzo 15 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 620 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 636 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 451 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1706 Guariti Provincia di Arezzo 10

