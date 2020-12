Arezzo, le notizie di oggi: 24 Dicembre

Virus, il bollettino: + 37 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 10 nel comune

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 23 Dicembre alle ore 14 del 24 Dicembre 2020

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 75 unità, di cui 37 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 787 tamponi.Continua a leggere



Le persone positive in carico sono 648.

Si registrano 29 guarigioni e nessun decesso. Le persone positive in carico sono 648.Si registrano 29 guarigioni e nessun decesso. Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo Comune Nuovi casi Anghiari 1 Arezzo 10 Bibbiena 1 Cavriglia 1 Civitella In Val Di Chiana 1 Cortona 3 Foiano Della Chiana 3 Loro Ciuffenna 1 Lucignano 1 Marciano Della Chiana 1 Monte San Savino 3 Montevarchi 2 Pieve Santo Stefano 1 Poppi 6 Sansepolcro 1 Terranuova Bracciolini 1

Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 61 TI San Donato Arezzo 14

Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 787 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 648 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 441 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1720 Guariti Provincia di Arezzo 29

“Ladro di Natale” ruba crocifisso da auto in sosta

Un 25enne marocchino, è stato pizzicato dai carabinieri dopo che aveva rubato in quattro vetture parcheggiaye in viale Diaz a Montevarchi.

Dopo avere infranto i finestrini, ha rubato un cellulare, un paio di scarpe, una cassa audio, tre bottiglie di grappa e un crocifisso.Continua a leggere



Una volta arrestato il giovane ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere dove attenderà il processo in programma l’11 febbraio.

Il 25enne anche nel 2019 fu arrestato per furto a Firenze periodo natalizio, il 26 dicembre.

Crolla la finestra in una scuola di Poppi: la maestra fa da scudo all’alunno di prima elementare

Il primo cittadino, sulla sua pagina social, racconta: «In tarda mattinata ero come di consueto in Comune, nella stanza del Sindaco, che si affaccia sul viale dei Pini, quando con un sussulto ho sentito le sirene dell’ambulanza. E, come capita in questi casi, un brivido ti scuote.

Pensi immediatamente a cosa possa essere successo», racconta il sindaco.Continua a leggere