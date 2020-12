Arezzo, le notizie di oggi: 3 Dicembre

Virus, il bollettino: + 43 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 14 nel comune

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 2 dicembre alle ore 14 del 3 dicembre 2020

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 127 unità, di cui 43 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1150 tamponi.

Le persone positive in carico sono 1626. Continua a leggere



Si registrano 75 guarigioni e nessun decesso. Si registrano 75 guarigioni e nessun decesso. Nuovi casi positivi per classi d’età Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 4 9 16 6 5 3 Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report) Provincia Venerdì 27/11/20 Sabato 28/11/2020 Domenica 29/11/2020 Lunedì 29/11/20 Martedi 01/12/20 Mercoledì 02/12/20 Giovedì 03/12/20 Arezzo 71 78 47 32 37 47 43 Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo (i comuni non indicati hanno zero nuovi casi) Comune Nuovi casi Arezzo 14 Bibbiena 2 Bucine 2 Castelfranco Piandiscò 1 Cortona 6 Foiano Della Chiana 1 Marciano Della Chiana 3 Monte San Savino 1 Monterchi 1 Montevarchi 1 San Giovanni Valdarno 1 Sansepolcro 2 Sestino 8 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 101 TI San Donato Arezzo 19 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1150 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1626 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1299 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2940 Guariti Provincia di Arezzo 75

La zona arancione scatta da domenica, martedì 8 dicembre il mercato in via Giotto.

Antiquaria il mese prossimo

L’assessore alle attività produttive Simone Chierici annuncia la decisione a favore di un’edizione straordinaria del tradizionale mercato del sabato.Continua a leggere



“Abbiamo stabilito, in accordo con il sindaco, di autorizzare un’edizione ‘speciale’ del mercato del Giotto.

È ormai certo che la Toscana passerà in zona arancione solo da domenica e questo annulla la possibilità di allestire i tradizionali banchi del sabato. “Abbiamo stabilito, in accordo con il sindaco, di autorizzare un’edizione ‘speciale’ del mercato del Giotto.È ormai certo che la Toscana passerà in zona arancione solo da domenica e questo annulla la possibilità di allestire i tradizionali banchi del sabato. Abbiamo però deciso di organizzarlo per intero, con la presenza di tutti gli ambulanti dei diversi generi merceologici, nel giorno della festa dell’Immacolata, martedì 8 dicembre.

Intendiamo in questo modo sostenere la categoria e andare incontro alle tante richieste che in questi giorni sono state avanzate dal mondo del commercio.

Una decisione che ovviamente sarà conseguente alla ufficializzazione da parte del ministero della salute del passaggio della regione alla zona arancione”. L’assessore alle attività produttive Simone Chierici annuncia così la decisione a favore di un’edizione straordinaria del tradizionale mercato del sabato.

“Intendiamo così rispondere – continua l’assessore – alle sollecitazioni della categoria del commercio ambulante, che il calendario dei passaggi di zona ha particolarmente penalizzato.

Infatti, fermo restando il passaggio di domenica 6 dicembre, il primo giorno di lavoro per i banchi del Giotto sarebbe stato sabato 12.

In questo momento di così grande difficoltà, recuperarne uno sarà importante”.

e difficoltà, recuperarne uno sarà importante”. …

Denunciate due donne dai carabinieri in Valdarno

I carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, sono intervenuti a Terranuova Bracciolini, nella notte di ieri, la pattuglia della stazione carabinieri di Terranuova, ha deferito all’Autorità Giudiziaria una 40enne pratese, con alle spalle svariati precedenti specifici, trovata alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.Continua a leggere



I carabinieri, mentre erano impegnati nell’esecuzione di un posto di controllo, hanno notato una manovra sospetta della donna, la quale, avvicinandosi lungo la via principale, alla vista della pattuglia prima ha rallentato, per poi svoltare ed impegnare una traversa secondaria. I carabinieri, mentre erano impegnati nell’esecuzione di un posto di controllo, hanno notato una manovra sospetta della donna, la quale, avvicinandosi lungo la via principale, alla vista della pattuglia prima ha rallentato, per poi svoltare ed impegnare una traversa secondaria. Insospettiti, i carabinieri si sono messi alla ricerca del veicolo, rintracciandolo dopo pochi minuti, a bordo un uomo e una donna, noti ai militari quali consumatori abituali di sostanze stupefacenti.

Scatta il controllo del veicolo, dove è stato trovato materiale per il confezionamento di stupefacenti.

I Carabinieri hanno invitato la donna a seguirli presso l’ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi, per sottoporsi agli esami di laboratorio del caso.

La donna ha però opposto un fermo rifiuto, andando conseguentemente incontro alla denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, prevista dal Codice della Strada. Sempre a Terranuova Bracciolini, i carabinieri hanno denunciato la titolare di un minimarket per la vendita di bevande alcoliche a minorenni.

La donna è recidiva, poiché negli ultimi mesi era già stata deferita dai carabinieri di Levane e da quelli di Loro Ciuffenna, per lo stesso motivo.

In seguito all’intervento dei carabinieri di Loro Ciuffenna, che alcune settimane fa avevano soccorso un 14enne ricoverato in ospedale per intossicazione derivante dall’abuso di bevande alcooliche, il Comune ha deliberato la sospensione dell’attività per 15 giorni, notificata all’irresponsabile esercente proprio ieri.

Adesso, di fronte al terzo episodio ripetutosi nel volgere di poche settimane, si attende una sanzione più severa.

Polizia di Stato e Municipale arrestano aretino trovato con due chili di droga

Pensava di non dare nell’occhio, M.F. di 27 anni aretino, con numerosi precedenti alle spalle e colpito da un mandato di cattura, mentre transitava nella mattinata di ieri nell’atrio della stazioneContinua a leggere



Invece è finito nella rete dei controlli operati quotidianamente dagli agenti del posto Polfer di Arezzo, impegnati nelle incessanti attività di vigilanza presso lo scalo ferroviario. Invece è finito nella rete dei controlli operati quotidianamente dagli agenti del posto Polfer di Arezzo, impegnati nelle incessanti attività di vigilanza presso lo scalo ferroviario. Durante la fase del controllo il giovane, con una repentina mossa, si dà ad improvvisa e precipitosa fuga, inseguito immediatamente dagli agenti, in Piazza del Repubblica fino ai giardini Porcinai, dove viene bloccato grazie anche all’intervento di una pattuglia appiedata della Polizia Municipale di Arezzo. Il controllo più approfondito sul giovane fa poi capire il tentativo di fuga: su di lui infatti pende un ordine di esecuzione per una pena da scontare per reati inerenti gli stupefacenti.

La perquisizione personale effettuata sul posto, da Polizia di Stato e Polizia Municipale, consente di rinvenire, occultati nell’abbigliamento intimo, 3 involucri in cellophane contenenti circa 40 grammi di marijuana. I successivi approfondimenti investigativi operati dalla Squadra Mobile permettono di risalire al suo domicilio a Giovi dove veiene eseguita la perquisizione domiciliare.

Nell’abitazione gli investigatori della Squadra Mobile trovano e sequestravano, ben nascosti in un armadio, buste in plastica contenenti marijuana per un peso complessivo di un chilo e 700grammi, due panetti di hashish del peso di 270 grammi.

Viene inoltre trovato un bilancino di precisione e 2.000 euro in contanti, custoditi in un barattolo, e tutti suddivisi in banconote da 20 e 10 euro, sequestrate in quanto considerate provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato quindi associato alla Casa circondariale di Arezzo a disposizione dell’A.G., sia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio sia perché gravato dal provvedimento restrittivo.

in aggiornamento