Clima di guerra ad Arezzo

By Luciano Petrai

Tra ospedali da campo bombe in chat e kamikaze

È scoppiata la seconda guerra ad Arezzo tra il Sindaco con la sua vice e il direttore generale della Asl D’Urso.

Sì perché c’era già stata una guerra tra questi soggetti, seguita poi da un armistizio durante la campagna elettorale.

Ora le bombe si sprecano, almeno quelle in chat.

Si racconta che quelle arrivate nei cellulari dei dirigenti asl siano particolarmente letali ed hanno un odore di napalm.

La proposta dell’ingegnere sindaco di costruire un ospedale da campo, (dove?, perché? gestito da chi?) dove sarebbero stati portati i feriti dal virus è stata sonoramente bocciata dal direttore generale D’Urso che l’ha chiamata “ una valutazione semplicistica” priva di dettagli fondamentali e quindi irrealizzabile.

Come l’utilizzo di dipendenti comunali per il tracciamento dei contatti che richiede invece professionisti sanitari e non figure improvvisate.

Apriti cielo!

La vice-sindaca Tanti, famosa per il suo savoir faire diplomatico è intervenuta nella vicenda con la grazia di un elefante in un negozio di cristalli:

“La proposta del sindaco Ghinelli non è quella di un ospedale da campo della prima guerra mondiale.

La asl non lo vuole ed allora dico alla Asl che da domani VOGLIO i dati di come vengono trattate le patologie dei raparti “smontati”… VOGLIO sapere quanti posti non covid sono stati soppressi…”

Se non fosse una situazione maledettamente seria noi de l’Ortica aggiungeremmo: VOGLIO la caramella che mi piace tanto, e che fa dudududù…

La risposta di D’Urso è categorica:

La vicesindaca Tanti si assume la responsabilità di compromettere i rapporti tra Comune e Asl.

Ora, secondo voi, ma è questo il momento di fare una guerra simile?

Noi lo capiamo, sarebbe stato un bel palcoscenico vedere il sindaco con la sua tuta militare visitare i feriti dell’ospedale da campo, accompagnato dalla sua sancho-panza con l’elmetto in testa pronta a difendere con la vita il suo don chisciotte.

Intanto alla Asl, tra rabbia e stupore leggono le chat che si susseguono e che non preannunciano niente di buono per la città che è stata inserita tra le undici peggiori città per il covid.

Forse se intanto il Comune facesse controlli più efficaci…