Arezzo, le notizie di oggi: 20 Ottobre

Virus, il bollettino: + 77 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 32 in città

La situazione dalle ore 14 del giorno 19 ottobre alle ore 14 del giorno 20 ottobre2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella provincia di Arezzo nuovi casi di cui 77 nuovi casi.

Comune di sorveglianza Arezzo:

1. Bambina di 9 anni isolamento domiciliare

2. Donna di 20 anni isolamento domiciliare

3. Uomo di 30 anni isolamento domiciliare

4. Donna di 56 anni isolamento domiciliare

5. Bambino di 3 anni isolamento domiciliare Continua a leggere



6. Bambina di 7 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

7. Bambina di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

8. Bambina di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

9. Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare

10. Uomo di 19 anni isolamento domiciliare

11. Uomo di 19 anni isolamento domiciliare

12. Uomo di 25 anni isolamento domiciliare

13. Donna di 37 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

14. Donna di 38 anni isolamento domiciliare

15. Donna di 48 anni isolamento domiciliare

16. Donna di 53 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

17. Donna di 55 anni isolamento domiciliare

18. Donna di 63 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

19. Uomo di 66 anni isolamento domiciliare

20. Donna di 72 anni isolamento domiciliare

21. Uomo di 54 anni Ricovero In Ospedale

22. Uomo di 72 anni Ricovero In Ospedale, asintomatico

23. Uomo di 79 anni Ricovero In Ospedale

24. Donna di 24 anni Struttura Residenziale

25. Uomo di 27 anni Struttura Residenziale

26. Uomo di 29 anni Struttura Residenziale

27. Uomo di 46 anni Struttura Residenziale

28. Uomo di 53 anni Struttura Residenziale

29. Uomo di 53 anni Struttura Residenziale

30. Uomo di 54 anni Struttura Residenziale

31. Donna di 61 anni Struttura Residenziale

32. Uomo di 72 anni Struttura Residenziale 6. Bambina di 7 anni isolamento domiciliare, contatto di caso7. Bambina di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso8. Bambina di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso9. Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare10. Uomo di 19 anni isolamento domiciliare11. Uomo di 19 anni isolamento domiciliare12. Uomo di 25 anni isolamento domiciliare13. Donna di 37 anni isolamento domiciliare, contatto di caso14. Donna di 38 anni isolamento domiciliare15. Donna di 48 anni isolamento domiciliare16. Donna di 53 anni isolamento domiciliare, contatto di caso17. Donna di 55 anni isolamento domiciliare18. Donna di 63 anni isolamento domiciliare, contatto di caso19. Uomo di 66 anni isolamento domiciliare20. Donna di 72 anni isolamento domiciliare21. Uomo di 54 anni Ricovero In Ospedale22. Uomo di 72 anni Ricovero In Ospedale, asintomatico23. Uomo di 79 anni Ricovero In Ospedale24. Donna di 24 anni Struttura Residenziale25. Uomo di 27 anni Struttura Residenziale26. Uomo di 29 anni Struttura Residenziale27. Uomo di 46 anni Struttura Residenziale28. Uomo di 53 anni Struttura Residenziale29. Uomo di 53 anni Struttura Residenziale30. Uomo di 54 anni Struttura Residenziale31. Donna di 61 anni Struttura Residenziale32. Uomo di 72 anni Struttura Residenziale Comune di sorveglianza Bucine:

33. Uomo di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

34. Uomo di 84 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Capolona:

35. Bambina di 9 anni isolamento domiciliare

36. Donna di 27 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

37. Donna di 38 anni isolamento domiciliare

38. Donna di 54 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

39. Uomo di 56 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Castelfranco Piandiscò:

40. Donna di 36 anni isolamento domiciliare, asintomatico

41. Ragazza di 14 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino:

42. Donna di 25 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

43. Uomo di 72 anni isolamento domiciliare, sintomatico

44. Donna di 74 anni isolamento domiciliare, sintomatico

45. Uomo di 26 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Cavriglia:

46. Bambino di 2 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Cortona:

47. Uomo di 46 anni isolamento domiciliare, asintomatico

48. Uomo di 72 anni isolamento domiciliare

49. Uomo di 64 anni isolamento domiciliare, sintomatico Comune di sorveglianza Foiano Della Chiana:

50. Donna di 29 anni isolamento domiciliare, sintomatico Comune di sorveglianza Loro Ciuffenna:

51. Bambina di 10 anni isolamento domiciliare, asintomatico Comune di sorveglianza Marciano Della Chiana:

52. Bambino di 6 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

53. Uomo di 52 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Monte San Savino:

54. Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Montevarchi:

55. Bambina di 8 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

56. Ragazzo di 12 anni isolamento domiciliare

57. Uomo di 48 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

58. Donna di 55 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

59. Donna di 74 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

60. Donna di 33 anni isolamento domiciliare

61. Donna di 42 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

62. Uomo di 45 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

63. Uomo di 50 anni isolamento domiciliare, asintomatico

64. Donna di 71 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

65. Uomo di 76 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

66. Donna di 89 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Ortignano Raggiolo:



67. Uomo di 92 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza San Giovanni Valdarno:

68. Uomo di 55 anni isolamento domiciliare

69. Donna di 18 anni isolamento domiciliare

70. Donna di 56 anni isolamento domiciliare

71. Donna di 33 anni Ricovero In Ospedale, contatto di caso Comune di sorveglianza Sansepolcro:

72. Ragazza di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

73. Donna di 62 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Subbiano:

74. Donna di 63 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

75. Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare

76. Uomo di 49 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Terranuova Bracciolini:

77. Donna di 44 anni isolamento domiciliare, contatto di caso PROVINCIA DI EXTRA ASL (3 nuovi casi):

1- Donna di 43 anni Trasferimento Verso Altro Territorio, sintomatico

2- Uomo di 44 anni isolamento domiciliare

3- Uomo di 30 anni Trasferimento Verso Altro Territorio Il Dipartimento di Prevenzione attraverso l’attività di tracciamento dei contatti stretti ha evidenziato per il momento, 65 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 4971 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

I positivi in carico sono 1.925 a domicilio, 20 presso Cure Intermedie e 13 in albergo sanitario.

Vi sono inoltre ad Arezzo 41 persone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività

Inoltre ci sono 51 ricoverati presso le Malattie infettive, e 6 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.944 tamponi.

Incidente stradale nel pomeriggio, quattro ragazzi ed una bimba di tre anni finiscono in ospedale

Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 16,30 a San Lorenzo di Cortona.

Un’auto è uscita di strada infilandosi in un fossetto.

A bordo della vettura 5 persone due ragazze ventennni un 17enne, un 21enne, ed una bimba di tre anni.

Le due giovani, con traumi vari sono trasportate in codice giallo in ambulanza all’Ospedale Le Scotte di Siena.

I ragazzi di 17 e 21 anni, sempre con traumi vari sono stati portati in codice verde all’ospedale di Nottola.

Anche la bambina di 3 anni apparentemente incolume, è stata trasportata per controlli all’Ospedale di Nottola.

Sul posto sono intervenute Ambulanza da Castiglion Fiorentino, Automedica da Ospedale La Fratta, Ambulanza da Cortona e Ambulanza da Monte San Savino.

Per i rilievi i carabinieri di Cortona.

Capolona: collina trasformata in una cava, quattro indagati per reati ambientali

Operazione dei carabinieri forestali nel comune di Capolona, in località Piagge (Castelluccio – Lo Spicchio).

Doveva essere un invaso un per irrigare futuri noccioleti, ma i lavori di escavazione del bacino, secondo la documentazione dei carabinieri forestali supera le caratteristiche previste dalla legge, configurandosi a tutti gli effetti come cava in una zona dove le cave non sono previste.Continua a leggere



Per questo motivo il gip del Tribunale di Arezzo ha disposto il sequestro dell’area, circa 5 ettari, eseguito dai carabinieri forestali, che hanno sequestrato anche i macchinari all’interno del cantiere. Per questo motivo il gip del Tribunale di Arezzo ha disposto il sequestro dell’area, circa 5 ettari, eseguito dai carabinieri forestali, che hanno sequestrato anche i macchinari all’interno del cantiere. Quattro le persone denunciate: il proprietario del terreno, il titolare dell’impresa, il progettista-direttore dei lavori e il geologo consulente alla progettazione che dovranno rispondere dei reati di tipo ambientale-urbanistico e false attestazioni. Sono stati i cittadini, a segnalare l’anomalia e a dare il via alle indagini.

L’azienda che ha eseguito i lavori aveva chiesto le autorizzazioni al Comune per costruire un laghetto d’irrigazione, ma in realtà i carabinieri hanno verificato che ciò che veniva fatto era tutt’altro.

in aggiornamento