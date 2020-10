L’orto invernale

Questi stessi nutrienti ingeriti con gli ortaggi, da mangiare per lo più crudi, proteggono anche l’integrità morfo-strutturale del corpo umano. Ciò che protegge i vegetali, protegge anche l’uomo. Questa è la naturale integrazione vitale tra il corpo umano e il mondo vegetale invernale, da rispettare per vivere in salute.

I nutrienti contenuti negli ortaggi invernali proteggono la loro struttura vegetale contro le basse temperature, per resistere alla riduzione della durata e della intensità della luce solare, per superare le variazioni climatiche tipiche dell’inverno.

Non era così in passato, quando si mangiava seguendo le stagioni del sole e dei prodotti stagionali della terra. La verdura ricorda l’estate, quasi come se nell’orto invernale non fossero più disponibili ortaggi freschi di grande valore nutrizionale.

Chi soffre di stipsi, di diverticolosi intestinale, di sindrome del colon irritabile, di meteorismo può mangiare verdura cruda, finemente tritata. La verdura cruda è inoltre una ottima fonte di acqua biologica, in particolare durante la stagione invernale, indispensabile per una corretta funzionalità dell’ intestino e del rene.

Gli ortaggi invernali sono ricchi di fibra alimentare, in particolare di inulina, cellulosa e di emicellulosa. Questi nutrienti favoriscono il tempo di transito intestinale degli alimenti ingeriti. Condizione molto utile per combattere la stipsi, favorita in inverno anche dalla riduzione dell’apporto idrico giornaliero, da una riduzione dell’attività motoria giornaliera e dalle situazioni sociali e di lavoro, tipiche della stagione fredda.

Il verde è dato dalla clorofilla, un pigmento vegetale dotato di una forte azione anti-ossidante contro i radicali liberi dell’ossigeno che si formano all’interno delle cellule durante i processi metabolici di produzione di energia chimica e sono responsabili di devastanti azioni patologiche se non vengono prontamente bloccati da molecole dotate di azione anti-ossidante, come appunto ha la clorofilla.

Se il suo valore è alto, vuol dire che non introduce acido folico e il suo DNA è esposto, è in sofferenza. La omocisteina è più aggressiva del colesterolo contro le pareti delle arterie.

I soggetti più esposti sono i bambini, le donne in gravidanza, i giovani in rapido accrescimento a causa della loro attiva proliferazione cellulare e anche chi ha una intensa attività motoria giornaliera.

VITAMINA C

La vitamina C predomina negli ortaggi dell’orto invernale.

Essi contengono dosi di vitamina C superiori agli agrumi di solito considerati la fonte principale di questa vitamina durante l’inverno.

La consistente presenza della vitamina C negli ortaggi a foglia durante l’inverno è un altro chiaro esempio di complementarietà nutrizionale tra il mondo vegetate della stagione fredda con l’organismo umano.

La vitamina C è essenziale per la difesa della integrità degli ortaggi a foglia, come è essenziale per la difesa dell’organismo umano dalle condizioni climatiche invernali avverse.

Per avere la sana dose giornaliera di vitamina C: verdura cruda e fresca, perché la verdura cotta non ha più la vitamina C.