Ghinelli – Ralli: la sfida aretina dei Trump e Biden de noantri

By Luciano Petrai

Il clima, non solo quello terrestre, si sta surriscaldando.

Il ballottaggio tra i due aspiranti sindaci di Arezzo è arrivato al culmine.

Per la verità i colpi bassi stanno venendo più dai gregari che dai due candidati.

L’ultimo confronto presso l’Auditorium di Arezzo Fiere e Congressi organizzato dal quotidiano La Nazione e da Confcommercio ha visto i protagonisti alquanto nervosetti

( il ché per Ralli è una notizia), tanto che il Ghinelli, persa la pazienza, alzandosi in piedi ha alzato anche la voce contro qualche battuta non gradita.

Per calmare gli animi deve ancora una volta intervenire l’Ortica con un VIDEO che, tralasciando le beghe politiche, entra nell’animo dei contendenti e li accompagna nei loro stati d’animo più intimi.

Buona visione.