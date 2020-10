Serie C: Arezzo-Perugia con mille spettatori

Questa mattina si è riunito il GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza) ed è arrivato l’ok per la parziale apertura al pubblico dello stadio Comunale di Arezzo, dopo che un parere favorevole era già arrivato dalla Regione Toscana e dalla Lega Pro.

Per il ‘derby’ etrusco, è stato fissato un imite massimo del 25 per cento della capienza totale fino ad un massimo di 1.000 spettatori.

L’acquisto dei biglietti dovrà essere effettuato esclusivamente on-line e in prevendita

Il titolo di accesso, in ogni caso, deve essere nominale in relazione al singolo fruitore del posto assegnato con assegnazione preventiva del posto a sedere numerato.

Obbligatori il distanziamento, la mascherina e restare seduti al posto assegnato.

Il regolamento di accesso all’impianto prevede la misurazione della febbre oltre al divieto di striscioni e bandiere.

Il Comunale vedrà la presenza di 430 spettatori in tribuna (di cui 30 per le due dirigenze) e 500 in Curva Sud.

I tifosi del Perugia usufruiranno della curva nord, la trasferta è consentita a soli 70 spettatori.

I biglietti saranno in vendita da domani sul circuito Ticketone, ma solo per i possessori di Tessera del tifoso.

I cancelli verranno aperti con largo anticipo, almeno un’ora e mezzo prima del calcio di inizio.

I residenti in Provincia di Perugia non potranno acquistare biglietti nel settore riservato agli aretini (tribuna e curva Minghelli).