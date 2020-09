Diritto e rovescio (17-09-2020) come dare una falsa notizia

Facendo zapping capito su Rete4 mentre Paolo Del Debbio illustra i “flop” dei vari bonus.

Da quello per le colf alle bici non se ne salva uno.

Le percentuali presentate nelle slide indicano utilizzi veramente irrisori dei vari bonus.

Ma un dato mi fa sobbalzare.

Il conduttore, supportato da Antonio Tajani fa notare che iul bonus biciclette è stato utilizzato per lo “zero” per cento e così pure il bonus monopattini.

Inoltre si presentano come due bonus diversi entrambi finanziati con 210 milioni.

Quindi due bonus da 210 mioioni dei quali nessuno ha chiesto nemmeno 1 euro.

Peccato che la “notizia” sia completamente falsa.

Primo perchè NON sono 2 BONUS ma un unico contributo “bonus mobilità” che comprende sia l’acquisto di bici elettriche che monopattini e poi perchè AD OGGI NON E’ POSSIBILE INOLTRARE RICHIESTA, lo sarà dal prossimo 4 novembre.

I casi sono quindi 2, ed entrambi gravi per un giornalista, o ha volutamente dato una falsa notizia oppure non ha effettuato le verifiche del caso.

Che poi, nel caso di 210 milioni (che poi sono 220) utilizzati per “zero” un’occhiata alle fonti la darei anche solo per curiosità.

In quanto commercialista iscritto all’Ordine e giornalista pubblicista sono doppiamente indignato.