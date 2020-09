Grand Tour alla Città del Sasso

By Francesco Maria Rossi

Viaggio verso i confini dell’aretinità

di Francesco Maria Rossi

I confini orientali della provincia di Arezzo non dividono, ma uniscono.

Tracciano linee arzigogolate attraversando luoghi poco conosciuti, ma di enorme fascino ambientale, storico e culturale, ove la gente vive ritmi diversi da quelli cittadini, mangia la roba del proprio orto e parla una lingua dolce come quella dei bagnini riminesi.

I comuni di Sestino e Badia Tedalda si proiettano verso la Valmarecchia, il Montefeltro e la Massa Trabaria.

Dalla mitica Città del Sasso (costruita da Cosimo I a metà Cinquecento sul colmo del Sasso di Simone) alla Città dei Diari (la fanfaniana Pieve Santo Stefano), transitando per le alte terre dei borghi agropastorali e dei tartufi, ove giovani contadini e allevatori (incolpevoli giustizieri del vitellone chianino) lavorano in perfetta solitudine, fra una Uaz a metano e un’Ape dalla carrozzeria personalizzata.



Qui, e da nessuna altra parte al mondo, il poeta Tonino Guerra partiva per le sue quotidiane “zingarate” alla scoperta della meraviglia.

Quello che vi proponiamo è un sintetico Grand Tour fotografico all’insegna della riscoperta di un Genius Loci potente e mai sopito, come si evince visitando l’antiquarium di Sestino (colmo di incredibili reperti romani) o qualunque borgo scolpito nel calcare e nella storia, espressione della vera cultura appenninica.

Le foto della treggia agricola, di Augusto Tocci e quella di Tonino Guerra a Ranco le ho scattate anni fa.

Ecco per esempio la Chiesa di San Michele Arcangelo a Casale di Sestino, nascosta fra le case rurali, che mostra nell’abside antiche sculture simboliche raffiguranti mammelle di donne (per la fertilità), croci greche e stilemi animalier.

Nella quale si entra salendo su un gradino ricavato da un’urna romana e poi, appena dentro, si rimane sorpresi e quasi abbacinati per i bianchi stucchi settecenteschi e la statua di San Patrignano, patrono di Fano.



Oppure botteghe multifunzionali che si aprono quasi per miracolo quando il cliente appare, ultimi baluardi della socialità paesana.

Piazze calcinate ove la Movida è solo una colla per le mattonelle e le panchine sono ancora all’ombra di piante secolari non capitozzate dai killer della motosega.

Qualcuno poi ci spiegherà perché Palazzi di Sestino è il “paese dell’Allegria”: noi non abbiamo visto nessuno in giro percorrendolo.

Ma forse è proprio vero, oggi la felicità è soprattutto Tempo, Spazio e Silenzio.