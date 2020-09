Arezzo, le notizie di oggi: 12 Settembre

Covid: altre due bidelle positive, apertura scuole primarie sospesa in Casentino

Oltre a Bibbiena, slitta l’apertura delle primarie di Chiusi della Verna compresi i plessi di Corezzo e Corsalone; di Rassina, Talla e Chitignano.

Le classi sono parte di un unico istituto comprensivo dove si sono svolte riunioni collegiali plenarie del corpo docente, il 7 settembre scorso, con la presenza della maestra contagiata, non è accertato ancora su come si sia contagiata: non è stata in vacanza, è rimasta per tutta l’estate nel comune, tranne una visita al padre all’ospedale San Donato dove è stato operato.Continua a leggere



A Chiusi della Verna altre due persone, non ancora conteggiate nel bilancio delle 10 positive segnalate ieri dalla Asl, risultano positive per il contatto avuto con le due bidelle contagiate di Bibbiena, che hanno costretto la chiusura dell’istituto Bernardo Dovizi.

Ieri il sindaco Filippo Vagnoli ha annunciato che due altre operatrici scolastiche sono risultate positive ai tamponi effettuati immediatamente dopo la scoperta della prima infezione.

Giovane nigeriano denunciato, riciclava denaro provento da truffe on line

Le indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sansepolcro hanno permesso di identificare l’autore di riciclaggio di denaro, frutto di truffe a mezzo internet.

A seguito della segnalazione da parte del direttore di un istituto di credito nel comune biturgense, su movimenti bancari sospetti rilevati sul conto corrente del cittadino nigeriano residente a Sansepolcro, i militari dell’Arma hanno effettuato accertamenti che sono serviti a stabilire la loro natura fraudolenta. Continua a leggere



Le transazioni ricondotte con certezza ad una frode informatica e truffa onlinea danno di una società di Prato alla quale sottratti i dati di accesso alla casella di posta elettronica mediante la tecnica "phishing" ad opera di soggetti dimoranti in Nigeria e utilizzati per richiedere bonifici bancari per un totale di €17.000,00 in favore del cittadino nigeriano di Sansepolcro. Le indagini phanno permesso di stabilire, inoltre, che a quest'ultimo era demandato il compito di ricevere il denaro "sporco" sui suoi conti e trasferirli, con piccole transazioni, all'estero mediante vari servizi di "money transfer" trattenendone una parte, così da eludere i controlli antiriciclaggio imposti per somme superiori ai 1.000 euro.

Gli investigatori hanno, inoltre, sequestrato alcune carte di credito prepagate contenenti parte del provento dei reati commessi.

in aggiornamento