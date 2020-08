Arezzo, le notizie di oggi: 24 Agosto

Notte movimentata nel fine settimana in Pratomagno, aggrediti camperisti e carabinieri

È stata una notte di autentica follia quella tra sabato e domenica in Pratomagno, dove poco prima dell'alba, un giovane, che si trovava sul posto con altri amici, ha dato vita, in preda ai fumi dell'alcool, ad una escalation di violenza, rischiando lui stesso per la propria incolumità, conseguenze evitate solo grazie all'arrivo in forze dei Carabinieri della Compagnia di Bibbiena.

Poco prima delle 07:00 di domenica, il giovane casentinese, dopo aver trascorso una notte “in festa” con alcuni amici in Pratomagno, urta con la sua auto un camper parcheggiato.Il proprietario, un 60enne fiorentino, as eguito dell’impatto, esce dal mezzo e chiede al ragazzo conto del danno appena subito, quantomeno per la compilazione del modello di constatazione amichevole dell’avvenuto incidente.

Per tutta risposta l’uomo viene aggredito dal giovane, colpito al volto con una bottiglia.

A subire poi l’aggressione, con calci e pugni, anche la moglie e il genero.

In breve alla Centrale Operativa della Compagnia di Bibbiena arrivano più richieste di soccorso da parte degli aggrediti e del “118”. Immediatamente sono inviate nella zona le pattuglie della Radiomobile e delle Stazioni di Strada in Casentino e Pratovecchio Stia.

Alla vista dei Carabinieri il giovane scappa nel bosco circostante.

I militari, temendo che il giovane in evidente stato di alterazione psicofisica, possa scivolare in qualche scarpata, organizzano una breve ricerca.

Il ragazzo, nell’avvicinarsi ai militari, alla richiesta dei documenti, li aggredisce senza alcun motivo.

Inevitabile l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché il deferimento per le lesioni procurate alla famiglia fiorentina, traumi, tagli, ferite, guaribili in una ventina di giorni.

Condotto a Bibbiena, presso il Comando Compagnia per le formalità di rito, sarà giudicato in “direttissima” domani 25 agosto 2020.