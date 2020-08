Arezzo, le notizie di oggi: 23 Agosto

Ecco i 489 candidati per il Consiglio comunale di Arezzo, gli otto gli aspiranti sindaco e le 17 liste

Ad Arezzo il 20 e 21 settmbre si vota per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale.

Ecco, nell’ordine in cui compariranno nella scheda, gli otto candidati a sindaco e le liste che li sostengono con tutti i nomi dei 489 aspiranti consiglieri, su 32 che verranno eletti.Continua a leggere



DANIELE FARSETTI Patto civico per Arezzo

Franco Romagnoli, Fabrizio Andreoni, Marco Baldassarre, Chiara Barbagli, Michele Borgogni, Simona Camiolo, Marco Carsena, Alessandro Corsini, Benedetta Donati, Enzo Donati, Luca Ercolini, Flavio Folli, Daniela Galli, Roberto Gennari, Marco Lisi, Rosanna Marino, Diego Socrates Mendez, Roberto Meozzi, Marta Montagnoli, Loretta Nocentini, Valentina Obregon detta Vale Alva, Chiara Sardella, Mariano Scognamiglio, Santi Sereni, Francesco Simoni, Claudio Tortorelli, Federica Torzoni. LAURA BOTTAI Partito comunista italiano

Marco Del Pasqua, Salvatore Conti Canalaro, Veronica Mariottini, Sara Rossi, Ilio Donnini, Francesca Bruni, Claudio Eminenti, Marcella Mancianti, Gian Marco Piattelli, Gonzalo Solari, Davide Vannini, Maurizio Bonacci, Jonathan Bindocci, Lisa Balisciano, Mauro De Felice, Giulia Ferrali, Sergio Staderini, Sonia Longhi, Lorenza Minghi, Claudio Cresti, Daniele Gasperi, Beatrice Brogi, Marianna Pignatelli ALESSANDRO MASSIMO FACCHINETTI Partito Comunista

Caoli Berni, Alessandro Barbagli, Simone Bruno, Andrea Manneschi, Walter Delle Donne, Roberto Bernardini, Fausto Tenti, Davide Alessandro Facchinetti, Luca Chiodini, Simone Testi, Stefano Mussuto, Fiorella Ceragioli, Catia Butteri, Matteo Maccarini, Andrea Mazzeo, Vanessa Milaneschi, Valentina Mussuto, Maria Daniela Fioravanti, Nicola Bettollini, Barbara Scortecci, Sabrina Cristallo, Giulia Cei, Corso Mignani, Matteo Torretti, Simone Barsotti. LUCIANO RALLI Partito Democratico

Alessandro Caneschi, Donella Mattesini, Andrea Sereni, Valentina Vaccari, Donato Caporali, Paolo Sisi, Aurelia Ceoromila, Stefano Alessi, Sabrina Cuccoli, Giovanni Donati detto Ghenga, Daniela Fusai, Matteo Dottorini, Rita Gabini, Francesco Falsini, Alessandro Guidi, Andrea Gallorini, Narcisa de Jesus Jarrin Merino, Genc Kapxhiu detto Genc, Rosanna Pagliai, Riccardo La Ferla, Sara Papi, Giuseppe Simone Modeo, Rossella Peruzzi, Renato Peloso, Giulia Travi, Alessio Piccolo, Claudia Ugolini, Gabriele Rossi, Ilaria Violin, Roberto Severi, Loretta Zatini, Simone Viti. Arezzo Ci Sta

Giulio Mariottini, Laura Mazzi, Edoardo Bigozzi, Nico Loreti, Alice Stefani, Rolando Vannucci, Pietro Loreti, Costanza Mariottini, Saverio Lapini, Irene Mori, Martina Burroni, Costanza Spiganti, Giona Restelli, Raul Tanganelli, Alessandra Bianchi, Alessandro Miro, Martina Gallorini, Saulo Costales, Claudia Rapini, Renzo Nuti, Guglielmo Duranti. Arezzo 2020

Francesco Romizi, Gabriella Cecchi, Francesco Agostini detto Ago, Iole Baldi, Riccardo Mario Azzara, Cecilia Beoni, Dino Baglioni, Maria Maddalena Bordo detta Marilena, Roberto Barone, Anny Rocio Chavez Caballero, Gabriele Coleschi, Susanna Cirri, Roberto Del Gamba, Nicoletta De Santis, Franco Dringoli, Camilla Gianni detta Kame, Riccardo Fois, Giulia Mori, Alessandro Garofoli, Carla Nassini, Giovanni Liberatori, Claudia Ortiz, Riccardo Mandolini, Anna Pagano, Mario Mirelli, Lucia Pastorelli detta Luciana, Guido Pasquetti, Barbara Peruzzi detta Uzzi, Daniele Peruzzi, Paola Refice, Fabrizio Trippi, Luciano Vaccaro. CuriAmo Arezzo

Michele De Angelis, Andrea Amatucci, Marina Biondi, Marco Caforio, Francesco Caleri, Giuliano Coradeschi, Giuseppe Massimo Daidone, Fabio Degl’Innocenti, Silvia Faltoni, Liletta Fornasari, Maurizio Gatteschi, Manola Ghezzi, Blerta Lisi, Maria Aurora Llano Martino, Lucrezia Lombardo, Paola Madiai, Mauro Mamini, Elia Marchetti, Giuseppe Marconi, Marco Marsili, Salvatore Monaca, Gianfranco Motter, Maria Pia Nannini, Mauro Petruccioli, Giulia Pezzi, Silvia Redi, Maria Gloria Sadocchi, Cinzia Scartoni, Benedetta Sereni, Benedetta Valli, Lucia Vanni, Ivo Brocchi Ralli Sindaco

Angiolo Agnolucci, Maurizio Beoni, Patrizia Brizzi, Tania Bucciarelli, Fabio Buricchi, Andrea Buzzini, Bruna Cantaluppi, Gino Ciofini, Kimberly Cruz, Antonio Di Micco, Gabriele Donnini, Piero Ducci, Marisa Galeotti, Emanuela Giustini, Valeriano Gori, Elena Goti, Pamela Masini, Serena Orestini, Luca Pauselli, Cinzia Peruzzi, Tiziano Poggini, Claudia Rosi, Alessandro Ruzzi, Elena Sanarelli, Riccardo Stolzuoli, Cristiana Terziani, Alessandra Tofani, Laura Ugolini, Santa Vitillo. FABIO BUTALI Prima Arezzo

Andrea Talanti, Marco Boncompagni, Fabio Bray, Alice Capacci, Andrea Alessandro Casini, Paolo Cerofolini, Claudia Dentini, Patrizio Dini, Dino Geppetti, Francesco Giommoni, Yasir Irfan, Marco Magnanensi, Veronica Marchetti, Maurizio Mirante, Francesca Montaini, Alessandra Nocentini, Mauro Perinti, Simonetta Quieti, Fabio Romani, Alessandro Rossi, Patrizia Rossi, Mario Saia, Andrea Umbertini, Sara Vannini, Ilaria Vinerbi. ALESSANDRO GHINELLI Civitas Etruria Arezzo

Alessio Alterini, Felice Addonizio, Oletta Pagliai, Sandro Tovalieri, Roberto Santi, Claudio Ademollo, Marco Valerio Bagni, Serena Baldini, Beatrice Biancucci, Sabina Biondi, Pamela Bruschi, Antonio Cuccato, Giuseppe Casciana, Vincenzo Concialdi, Lucio Corazzi, Antonino D’Agata, Alessandro Debiti, Fabio Di Rienzo, Sandro Farinelli, Raffaello Genà, Stefania Mattani, Sauro Mirami, Paola Nesi, Claudia Peri, Emilia Pirlea, Riccardo Orlandi, Daysi Rosario Mora, Sergio Rossi, Francesco Savarino, Sarvinaz Forouzesh Fard, Gabriel Preda, Elisa Santini Lega

Alessandro Casi, Monica Manneschi, Egiziano Andreani, Luigina Bidini, Rossano Innocenti, Giuseppe Benetti, Bruno Belli, Luca Baracchi, Vittorio Giorgetti, Gianfranco Vecchi, Leandro Valli, Ettore De Maria, Marta Faralli, Carla Borri, Roberto Barbagli, Sabrina Barboni, Francesca Cherici, Luigi Del Mecio, Lorenzo Fabbri, Gianfranco Giangiacomi, Giulia Grechi, Alessio Leonardi, Susanna Mariotti, Piero Perticai, Federico Rossi, Andrea Salvadori, Sandra Senesi, Lata Testi, Vania Vivaldi, Luca Zandrelli, Fabrizio Ferrari, Serena Scarselli Forza Italia con Arezzo nel Cuore

Jacopo Apa, Meri Stella Cornacchini detta Mery, Federico Scapecchi, Leonardo Benigni, Maria Andreoli, Emiliano Bartolozzi, Maurizio Bellucci, Morena Berneschi, Paolo Biagiolini detto Biagio, Marco Cacchiani, Elena Caccialupi, Marco Casini, Francesca Ceccatelli, Maria Giovanna Clemente, Raffaele De Candia, David Dolcetti, Nicola Ferrini, Rita Ferrini, Chiara Lori, Maria Elena Mungo, Eugenio Paoli, Michela Pieschi, Claudia Resti, Maria Romagnoli Polidori, Barbara Rossi, Gianna Russo, Gianfranco Sangaletti, Stefano Sbietti, Rita Scannella Panepinto, Domenico Scatragli, Giorgio Terziani, Piero Vanneschi Ora Ghinelli 2025

Simone Chierici, Lucia Tanti, Roberto Bardelli, Paolo Bertini, Claudia Beatrice, Rita Bidini, Silvano Biondini, Stefano Buratti, Alessandro Calussi, Saverio Casalini, Francesca Chieli, Mattia Delfini, Francesco Galante, Daniela Galoppi, Tuliana Giovannelli, Loredana Gori, Carlo Greco, Gioia Locatelli, Fabio Lucci, Sergio Magrini, Francesco Merelli, Patrizia Mikan, Maria Cristina Muzzi, Massimo Onali, Simon Pietro Palazzo, Ilaria Pugi, Roberto Rossi, Alighiero Sacchetti, Luca Scateni, Daniele Talozzi, Debora Testi Fratelli d’Italia

Giovanna Carlettini, Luca Stella, Roberto Severi, Massimo Dal Piaz, Carmen Letizia Giorgianni, Mirko Latorraca, Enzo Gori, Michela Senesi, Roberto Cucciniello, Monica Giommetti, Andrea Fratini, Monica Gobbi, Lorenzo Guarneri detto Guarnieri, Emanuele Cutini, Francesco Palazzini detto Pala, Renato Viscovo, Silvia Neri, Gabriele Soldani, Sabrina Pucci, Flavia Dragan, Mario Bernardini, Katia Polvani, Simone Casi, Stefano Bistarelli, Paolo Manneschi, Alberto Ricci, Emilio Lucattini, Maria Rita Bracci, Julien Banchetti, Francesca Prosperi, Francesco Lucacci, Francesca Lucherini MARCO DONATI Scelgo Arezzo

Emanuela Caroti, Silvia Casi, Giada Bagnoli, Angela Cardeti, Daniela Caremani, Carla Francalanci, Giulia Gallorini, Angioletta Palarchi, Gaia Pino, Paola Pompei, Laura Santini, Valentina Sileno, Anna Cerea, Patrice De Micco, Shady Hasbun, Carlo Municchi, Marco Rossi, Roberto Bianchi, Alessandro Vichi, Francesco Zarro, Gianluca Dioni, Giacomo Trojanis, Edoardo Andreini, Gabriele Pini, Simone Barbini, Gianni Cantaloni, Paolo Lepri, Francesco Cerini, Alexandra Falzon, Chiara Ferri, Tiziana Paionni, Sergio Severi Con Arezzo – Sostenibilità, Innovazione, Territorio

Alessandro Meucci, Alessio Bianchi, Andrea Martinelli, Stefano Mori, Diana De Filippo, Erika Castellucci, Marina Billi, Lorenzo Sannino, Sandra Marraghini, Roberto Verdelli, Francesca Dringoli, Alessandro Pratesi, Lorenzo Raffa, Daniela Tagliavia D’Aragona, Giancarlo Magrini, Stefano Maria Cacciaguerra Ranghieri, Giulia Paffetti, Ernesto Albano, Massimo Peruzzi, Cristina Alberti, Paolo Angioli, Claudio Bernardini, Letizia Bonciani, Alessio Cerofolini, Alessandro Ciofini, Adriano Dragoni, Antonello Felici, Michele Morandi, Beatrice Palommella, Caterina Puletti, Gregorio Valdarnini, Andrea Valenti MICHELE MENCHETTI Movimento 5 Stelle

Tonina Michela Tanda, Francesco Zagami, Roberto Rossi, Ilaria Isacchi, Carlo Baglioni, Alessandro Bertolini, Luca Petruccioli, Emanuele Bonci, Claudio Cordi, Esaù Mencaroni, Giuseppe Cavallaro, Chiara Borsi, Maurizio Upini, Fabrizio Mori, Francesco Carubia, Marco Basile, Sonia Avolio, Concetta Giglia, Dea Donnini, Maria Cristina Berti, Bruna Monami, Laura Presenti.

Ladri in azione nel cortonese

A Cortona la scorsa notte, in un’abitazione in via Dardano, dirimpetto alla caserma dei carabinieri, i ladri hanno portato via due ipad, auricolari airpods e una chitarra acustica.

I malviventi,acrobati silenziosi, si sono introdotti in casa, dove c’erano tre persone, pare che siano entrati da una finestra per poi uscire dal portone dell’abitazione.Continua a leggere



A Camucia, probabilmente i soliti malviventi, hanno forzato la porta a vetri di un negozio di parrucchieri procurando danni e asportando oggetti di poco valore: due phon, il cellulare del negozio e un paio di forbici. , probabilmente i soliti malviventi, hanno forzato la porta a vetri di un negozio di parrucchieri procurando danni e asportando oggetti di poco valore: due phon, il cellulare del negozio e un paio di forbici. I carabinieri di Cortona, hanno iniziato le indagini per indiduare i responsabili e avrebbero rinvenuto gettata in un fosso, una cassa svuotata, i ladri pare abbaino messo a segno ulteriori furti.

in aggiornamento