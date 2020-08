Arezzo, le notizie di oggi: 6 Agosto

Massimiliano Dindalini indagato come presidente di Tiemme

Massimiliano Dindalini, presidente di Tiemme, è indagato dalla procura di Firenze.

Il Pm Antonino Nastasi e il procuratore aggiunto Luca Turco gli hanno inviato un avviso di garanzia in fotocopia con altri otto, tutti presidenti delle società di trasporto pubblico toscane, con l’accusa di interruzione di pubblico servizio.

Avrebbero ostacolato il passaggio del parco mezzi e del personale ai francesi di Autolinee Toscana vincitori della gara regionale.

L’indagine parte da un esposto del governatore Enrico Rossi, che suppone un ostacolo al trasferimento in favore dei francesi, con Autolinee Toscane, anch’egli vittima dell’esposto di Mobit, società che persa la gara, potrebbero perdere il servizio, dopo che si erano consorziate.

L’accusa sarebbe di turbativa d’asta.

Parcheggio Baldaccio: l’amministrazione comunale pone in vendita 58 box auto

Sono in vendita 58 box auto, la cui superficie è di circa 15 metri quadrati ciascuno, posti al primo piano interrato del parcheggio Baldaccio. Uno specifico avviso pubblico, senza termine di scadenza, disciplina modalità e condizioni di partecipazione. Il prezzo di vendita è stato fissato in 15.000 euro a eccezione di 6 di essi il cui prezzo è di 13.000.Continua a leggere



I box saranno venduti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste di acquisto giunte al protocollo. Spese tecniche e di stipula dei rogiti notarili saranno a carico dell’acquirente. Il bando e tutte le informazioni sono sul sito del Comune di Arezzo all’indirizzo https://www.comune.arezzo.it/bandoastaconcorso/vendita-box-auto-presso-parcheggio-baldaccio

Gruppo Consiliare Centro Sinistra per Arezzo: Arezzo Innovazione. E la trasparenza?

Quanto sta avvenendo nella gestione delle partecipate nel nostro territorio, oltre a destare molte preoccupazioni sul modo di amministrare la cosa pubblica da parte, in generale del Centro-Destra, mette in luce quanto sia oramai urgente porre l’attenzione sulla gestione delle Società e degli Enti Partecipati.Continua a leggere

Riteniamo che intorno alla gestione delle Società occorra che la politica, ed in particolare il Consiglio, debba chiedere non solo la massima trasparenza e gestioni improntate all’efficienza ma vigilare ed indirizzare la società affinché non diventi strumenti ad uso di pochi con tutte le storture che costantemente si osservano e che, purtroppo, il nostro territorio non sembra essere immune a ciò.

Con questo spirito osservando l’ “Avviso per la formazione di una graduatoria finalizzata alla selezione di candidati per l’assunzione part-time e/o full time a tempo determinato di n. 1 addetto/a alla gestione amministrativa e finanziaria di progetti regionali ed europei “ pubblicato da Arezzo Innovazione, fondazione partecipata dalla Provincia di Arezzo, ci siamo posti alcune domande. Domande che poniamo al presidente della provincia Silvia Chiassai Martini che in due anni di mandato non ha proferito parola su come gestirla o svilupparla salvo cambiarne in origine il presidente anche, probabilmente, in contrasto con il codice civile.

Un bando, quello pubblicato da Arezzo Innovazione per l’assunzione di una figura da inserire in organico, che già nell’avviso è tutto un programma d’incertezza e discrezionalità Non riuscendo a reperire informazioni dal sito istituzionale dell’Ente e a comprendere la genesi del bando, la modalità di composizione della commissione e l’esclusione dei soggetti che avevano fatto domanda, siamo stati costretti, con un accesso agli atti, a richiedere la documentazione relativa.

Ricordiamo a Chiassai Martini che sono in vigore norme precise sulla trasparenza amministrativa. Norme non rispettate nei siti istituzionali dell’Ente e della partecipata.

Aspettiamo fiduciosi sia le carte che la risposta della Presidente.

A completamento delle presente nota si allega l’accesso agli atti depositato nei giorni scorsi.