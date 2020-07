Tra Via Piana e Via della Minerva esiste un: Vicolo Chiuso

Che però non è chiuso: collega infatti, andando a piedi, Via Piana con Via della Minerva, lo sbocco verso Via della Minerva e nella foto lo sbocco verso Via Piana.

C’è anche un’abitazione con l’ingresso contrassegnato dal numero civico 1, che però risulta pertinente a Via Piana.

“dal Ciro

