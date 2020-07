I strani nomi delle vie di Arezzo

Molti dei nomi delle vie aretine, specialmente nel centro storico, hanno una onomastica buffa, strana o misteriosa, spesso nata in epoche remote.

Ubicate in punti affascinanti, o di grande passaggio, contengono spesso tracce del passato che poi col tempo si sono corrotte e hanno cambiato forma, dando origine a nomi come nomi delle vie e dei vicoli.

Qui di seguito, nelle foto, abbiamo raccolto solo alcuni dei nomi e delle origini di vie aretine: se ve ne vengono in mente altri, o conoscete l’origine e la storia, scriveteci nei commenti, condividendo questa parte della nostra storia con i lettori.