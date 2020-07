La movida aretina, ci vuole più chiarezza

Le zone centrali e semi centrali di Arezzo sono vittime della movida.

Intere zone sono ormai divenute punti di aggregazione per centinaia di avventori – più o meno giovani – che non solo affollano i locali ma, questo il vero problema, vi stazionano fuori, affollando strade e vicoli e creando una serie di difficoltà a chi risiede nei dintorni.

Una di queste difficoltà è data dal rumore generato da un grande numero di persone; rumore che nelle strade si propaga e si amplifica, rendendo impossibile il riposo, sacrosanto, ai residenti.

Molte amministrazioni locali hanno cercato di far dialogare le associazioni di categoria con i residenti, in modo da stabilire regole di convivenza accettabili, che possano tenere in considerazione gli interessi delle attività economiche di ristorazione, unitamente al diritto al riposo delle persone.

In molti casi, però, questi tentativi non hanno funzionato, e il casino dei giovani, spesso ubriachi, hanno creato danni, con abbandono di rifiuti, atti di vandalismo, risse e quant’altro.

Il nucleo del problema è che, anche dopo la chiusura dei locali, la gente resta sul luogo a schiamazzare, urlare, impedendo alle persone che della movida e della “bella vita” non hanno interesse, la subiscono loro malgrado.

Possibile che non vi sia una soluzione ?

In alcune città hanno delocalizzato club e locali in zone periferiche e industriali, spostando il casino laddove non dia fastidio a nessuno, ma non sempre la soluzione serve.

Giusto divertirsi, ma sempre senza rompere i coglioni agli altri, e spesso, vedi il caso dell’Urban Cafè, a pagarne il prezzo sono tutti i cittadini.

A chi potrebbe accusarmi di essere vecchio e brontolone, chiedo se facesse piacere avere sotto le finestre di casa sua urla e schiamazzi due o tre sere alla settimana fino a tarda notte.

Se mi dice si, spostiamo i locali sotto tali abitazioni.