Arezzo, tutte le notizie di oggi: 3 Maggio

Post CoViD: Una nuova mobilità? FIAB scrive a Comune e Provincia di Arezzo

Tutti abbiamo compreso che dobbiamo ridurre l’inquinamento causa di malattie, e abbiamo visto che si può con meno traffico!

I traporti pubblici sono a forte rischio contagio e ci sarà un deficit nella possibilità di garantire il trasporto – A Milano verranno a mancare circa un milione di posti su mezzi pubblici al giorno e si realizzeranno 35 km di ciclabili! Altro

Abbiamo constatato quali danni causa la sedentarietà e viceversa quanto sia benefico il movimento.

Dovremo per molti mesi mantenere il distanziamento sociale ma senzaper questo sentirci isolati.

Per questi motivi, tocca allo Stato ed agli Amministratori il compito di darci nuove possibilità, ma tocca a ognuno di noi cambiare le proprie abitudini!

Facciamo il salto di qualità nella vita e scegliamo il mezzo che permetta di essere più sicuri dai contagi, una scelta che porterà meno traffico, meno inquinamento, più socialità e salute e più sicurezza sulle strade

a scuola, al lavoro e agli acquisti in bici si può!

Pertanto chiediamo da subito

• Piste ciclabili e percorsi pedonali, anche con la sola segnaletica, strade riservate alle bici (come fanno già in molte grandi città), strade scolastiche, doppio senso per bici nelle strade a senso unico.

• Potenziare l’arrivo al lavoro in bici e le intermodalità bici-trasporto locale.

• Allargare e far rispettare le zone 30 Km. all’ora in tutte le strade interne della città.

• Attivare orari differenziati per le attività economiche e gli uffici, e per i sistemi di consegna a domicilio.

• Privilegiare ed incentivare quelli su bicicletta, cargo-bike e mini-van ELETTRICI.

• Maggiori servizi di Bike sharing, ma con un accesso semplificato.

• Inoltre, incentivi e finanziamenti per il potenziamento della mobilità attiva come alternativa all’uso dell’auto privata e complementare al trasporto pubblico.