Gli Avanzi di Balera sopra il cielo di Rigutino

By Redazione

VISTA la mini-rivolta che sta montando a Rigutino per aver previsto che l’hotel Planet sarebbe diventato albergo sanitario per ospitare la quarantena di pazienti positivi, l’Ortica ha inviato sopra il cielo di Rigutino degli specialisti per accertarsi di cosa stia succedendo.

Grazie al coraggio degli AVANZI DI BALERA possiamo concedervi questo documento.

Per evitare polemiche l’assembramento dentro l’Hotel Planet è di repertorio.

Buona visione, perché siamo sempre più consapevoli che il sorriso non cura ma può aiutare.