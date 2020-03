Che bell’esempio dai tre potenti locali!

In Piazza della Libertà e piazza del Duomo, ad Arezzo, ci sono le sedi del Comune, della Diocesi e della Provincia.

In un giorno in cui si ricordano le vittime del Corona Virus e in tutti i comuni si osserva un minuto di silenzio, si incontrano il sindaco della città, il vescovo e la presidente della provincia.

In particolare il sindaco di Arezzo ogni giorno ci ricorda severo che non è il caso di uscire di casa e che quando è necessario va fatto mantenendo le distanze e indossando le protezioni personali.

Come si vede nessuno dei tre protagonisti di questa foto dà il buon esempio, né in relazione alle distanze, né per quel che concerne le protezioni.

Domani alle 18,30 come al solito il Sindaco Ghinelli aggiornerà gli aretini in diretta Facebook e dagli schermi di Teletruria in merito all’emergenza Corona Virus.

State certi, lettori dell’Ortica, che per quell’ora avrà da rispondere a una nostra domanda in relazione a questa foto…

Ghinelli ogni giorno in TV: “C’è troppa gente al giro…”