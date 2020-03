Teletruria: questi matrimoni un s’han da fare!

By Il Burattino

Sullo sfondo delle uova di cioccolato di Vestri, Teletruria si è fatta prendere la mano, forse intenerita ed addolcita dal prodotto a base di cacao.

In un impeto di romanticismo infatti, nei titoli che scorrono sotto le immagini, l’emittente locale ha scritto “Coronavirus, SPOSATI i pazienti oncologici”, anzichè di “spostati”.

Perdoniamo volentieri la gaffe, perché comprendiamo che sono momenti difficili, e quindi la testa non sempre gira come dovrebbe, piena di paure ed ansie.

Forse il messaggio, frutto di una gaffe, è un lapsus freudiano, in cui la voglia di unire e di unirsi è più forte della divisione forzata.

Ciò non toglie che non è la prima volta che Teletruria inserisce nella barra dei titoli qualche errore grammaticale.

Le perdoniamo anche la scenografia dai chiari colori interisti (vista l’alta percentuale di dipendenti tifosi della squadra), che però potrebbe essere modificata a favore di colori più belli e sgargianti.

Sposiamo la tesi del restare uniti, e come sempre…NON USCITE DI CASA !!!